Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ'a getirildi - Son Dakika

UKRAYNA'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü uçakla Elazığ'a getirildi. Vali Ömer Toraman tarafından karşılanan Ahıska Türkleri, geçici konaklama merkezine götürüldü.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşta Herson kentinde mahsur kalan Ahıska Türklerinin güvenliğini sağlamak için tahliye işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda 180 Ahıska Türkü, akşam saatlerinde uçakla Elazığ Havalimanı'na getirildi. Ahıska Türklerini Vali Ömer Toraman, Belediye Başkan Vekili Nazif Bilginoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen karşıladı. Uçaktan inen misafirler gül ve Türk bayrakları ile karşılanırken, çoğu Ahıska Türkü gözyaşlarına hakim olamadı. Tahliye edilmelerinde emeği geçenlere teşekkür eden Ahıska Türkleri daha sonra Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne götürüldü.