Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ'a getirildi - Son Dakika
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Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ'a getirildi

10.05.2022 23:11
Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ'a getirildi

UKRAYNA'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü uçakla Elazığ'a getirildi.

UKRAYNA'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü uçakla Elazığ'a getirildi. Vali Ömer Toraman tarafından karşılanan Ahıska Türkleri, geçici konaklama merkezine götürüldü.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşta Herson kentinde mahsur kalan Ahıska Türklerinin güvenliğini sağlamak için tahliye işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda 180 Ahıska Türkü, akşam saatlerinde uçakla Elazığ Havalimanı'na getirildi. Ahıska Türklerini Vali Ömer Toraman, Belediye Başkan Vekili Nazif Bilginoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen karşıladı. Uçaktan inen misafirler gül ve Türk bayrakları ile karşılanırken, çoğu Ahıska Türkü gözyaşlarına hakim olamadı. Tahliye edilmelerinde emeği geçenlere teşekkür eden Ahıska Türkleri daha sonra Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne götürüldü.

Türkiye'nin büyük bir diplomatik gayret ve başarısı sonucu ateş altında kalan Ahıska Türklerinin tahliyesinin gerçekleştiğini belirten Vali Toraman, "İlk uçağımız bugün Elazığ'a indi. Sevkiyatlar imkanlar nispetinde devam edecek. İnşallah bu soydaşlarımıza biz de burada ev sahipliği yapacağız. Ahıska Türkleri tarih boyunca çok zulüm görmüş bir Türk topluluğu. Stalin zulmüne maruz kalmış bir Türk topluluğu. Bu defa da böyle bir zorlukla karşılaştılar. İnşallah biz onların yanındayız her zaman, olmaya da devam edeceğiz. Burada artık kendi evlerindeler. Ortalık düzelinceye kadar inşallah kardeşliğimizin gereğini yerine getireceğiz" dedi.


Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ'a getirildi
Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ'a getirildi
Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ'a getirildi
Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ'a getirildi
Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ'a getirildi
Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ'a getirildi
Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ'a getirildi
Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ'a getirildi
Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ'a getirildi
Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ'a getirildi
Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ'a getirildi
Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ'a getirildi
Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ'a getirildi
Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ'a getirildi
Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ'a getirildi
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Ahıska Türkleri, Ukrayna, Elazığ, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ'a getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ'a getirildi - Son Dakika
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