Ukrayna'dan tahliye edilen 200 Azerbaycanlı Esenler'de misafir ediliyor - Son Dakika
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Ukrayna'dan tahliye edilen 200 Azerbaycanlı Esenler'de misafir ediliyor

14.03.2022 03:21

Ukrayna'dan tahliye edilen bazı Azerbaycanlılar, Türkiye'den ülkelerine gitmeden önce Esenler'de ağırlanıyor.

Ukrayna'dan tahliye edilen bazı Azerbaycanlılar, Türkiye'den ülkelerine gitmeden önce Esenler'de ağırlanıyor.

Ukrayna'dan tahliye edilen 200 Azerbaycanlı, İstanbul Valiliği koordinesinde Esenler Belediyesinin tahsis ettiği Mehmet Öcalan Spor Kompleksi'ne getirildi.

Misafirlere, Esenler Belediyesince gıda, barınma ve temizlik imkanları sağlandı, çocuklara oyuncak verildi. Ülkelerine hareketlerinden önce tesiste misafir Azerbaycanlıların tüm ihtiyaçlarının giderildiği öğrenildi.

Tesiste kalan misafirlerden Elçin İsayev (49), zorlu bir yolculuğun ardından Türkiye'nin yardımıyla geldiklerini belirterek, "Öz memleketimize geldik. Yolculuğumuz zor geçti. Sağ salim geldik. Ruslar çıkanları vuruyor. Kiev'den geldik. Moldova üzerinden geldik. Burada bizi çok iyi karşıladılar, Allah razı olsun. Allah bütün Türk dünyasından razı olsun." dedi.

Eşi ve iki çocuğuyla beraber tahliye edilen Gülnar Kerimova da "Yolculuğumuz boyunca bize iyi baktılar. Bizi iyi karşıladılar. Çok teşekkür ederiz. Romanya'dan geldik. Buradan Bakü'ye gideceğiz. Çatışmalar devam ediyor. Çocuklarımızı alıp geldik. 14 yıldır oradaydık." ifadesini kullandı.

Harkov'dan tahliye edilen Aliyeva İrada (54) ise eşi ve çocuğunun gelmesine izin verilmediği için tek başına geldiğini söyledi.

Ukrayna'da 35 yıldır yaşadığını anlatan İrada, şunları kaydetti:

"Putin, bizi öldürdü, Harkov'u yok etti. Bizim çocuklarımız sokakta kaldı. Kocamı ve çocuğumu bırakmadılar. Allah Türkiye'den razı olsun. Bize çok yardımcı oldular. Evlerimiz bombalandı. Ben Azerbaycan'da kardeşimin yanına gideceğim. Kimse savaşmak istemiyor. Azerbaycanlılar çok öldü. Gözümün önünde dört kişi öldü. Biz savaş istemiyoruz. Ukrayna çok güzel bir yer. Her şeyimiz orada kaldı. Savaş çok kötü. Çok darda kaldık."

"Devletimiz bütün imkanlarını seferber ediyor"

Esenler Belediyesi Mehmet Öcalan Spor Tesisi Sorumlusu İrfan Doruk, tahliye edilen Azerbaycanlıları en güzel şekilde misafir ettiklerini belirtti.

Doruk, "Göç İdaresi Müdürlüğümüzle birlikte ikramlarımız oluyor. Onların rahat etmesi için çeşitli imkanlar sunuyoruz. Daha sonra Azerbaycan'a uğurluyoruz. Esenler Belediyesi olarak güzel bir şekilde ev sahipliği yapıyoruz. Onlar da sunulan imkanlardan dolayı mutlular. Devletimiz bütün imkanlarını seferber ediyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan tahliye edilen 200 Azerbaycanlı Esenler'de misafir ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'dan tahliye edilen 200 Azerbaycanlı Esenler'de misafir ediliyor - Son Dakika
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