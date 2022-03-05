Ukrayna'dan tahliye edilen 248 Ekvadorlu ülkelerine vardı - Son Dakika
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Ukrayna'dan tahliye edilen 248 Ekvadorlu ülkelerine vardı

05.03.2022 04:33
Ukrayna'dan tahliye edilen 248 Ekvadorlu ülkelerine vardı

Ukrayna'dan tahliye edilen, çoğunluğu üniversite öğrencisi 248 Ekvadorlunun ilk insani uçuşla başkent Quito'ya ulaştığı bildirildi.

Ukrayna'dan tahliye edilen, çoğunluğu üniversite öğrencisi 248 Ekvadorlunun ilk insani uçuşla başkent Quito'ya ulaştığı bildirildi.

Ekvador Dışişleri Bakanı Juan Carlos Holguin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uzun diplomatik çabaların ardından 248 vatandaşın Mariscal Sucre Havalimanı'na vardığını duyurdu.

Holguin, geri kalan 102 kişinin de insani uçakla ülkeye getirileceğini belirterek "Polonya ve Doğu Avrupa ülkelerinin çeşitli yerlerinde bulunan diğer vatandaşlar da başka insani yardım uçuşuyla gelecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan havalimanında bekleyen çok sayıda yolcu yakını Ukrayna'dan gelen ailelerini alkış ve sevinç gözyaşlarıyla karşıladı.

Ellerinde Ekvador bayrakları ve çiçeklerle bekleyen aileler, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasına tepki gösterdi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Üniversite, Ekvador, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan tahliye edilen 248 Ekvadorlu ülkelerine vardı - Son Dakika


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