Ukrayna'dan tahliye edilen 47 Kırım Tatar Türkü daha Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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Ukrayna'dan tahliye edilen 47 Kırım Tatar Türkü daha Türkiye'ye getirildi

04.03.2022 18:22

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen bir grup Kırım Tatar Türkü daha Türkiye'ye getirildi.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen bir grup Kırım Tatar Türkü daha Türkiye'ye getirildi.

Ukrayna'dan Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla kara yoluyla tahliye edilen 47 Kırım Tatar Türkü Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve yetkililer tarafından karşılanan Kırım Tatar Türklerine Türk Kızılay ile Edirne Şehir Gönüllüleri Vakıf ekiplerince yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

İşlemleri yapılan kafileden 40 kişi Edirne'deki bir otelde misafir edilecek. 7 kişi ise İstanbul'daki yakınlarının yanına götürülecek.

Kafilede yer alan Halil Arab, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceden Kırım'da yaşadığını, Rusya'nın 2014'deki ilhakının ardından ailesiyle Kiev'e taşındığını söyledi.

Kiev'in her gün Rusların attığı bombalarla vurulduğunu belirten Arab, "Rus askerleri geldi ve savaş başladı Kiev'in içerisinde. Evimi ve işimi bıraktım ailemle geldim. Savaş bitince eve dönmek istiyorum. Allah'a şükür Türkiye bize yardım etti. Bizi savaştan alıp otobüslere buraya getirdi. Türk halkına ve Türk devletine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ukrayna'dan tahliye edilen 47 Kırım Tatar Türkü daha Türkiye'ye getirildi
Ukrayna'dan tahliye edilen 47 Kırım Tatar Türkü daha Türkiye'ye getirildi
Ukrayna'dan tahliye edilen 47 Kırım Tatar Türkü daha Türkiye'ye getirildi

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Ukrayna, Türkiye, Savaş, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan tahliye edilen 47 Kırım Tatar Türkü daha Türkiye'ye getirildi - Son Dakika


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