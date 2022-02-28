UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN 55 KİŞİ DAHA TÜRKİYE'DE - Son Dakika
Üye Girişi

UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN 55 KİŞİ DAHA TÜRKİYE'DE

28.02.2022 22:57

Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'nın Harkov kentinden Dişleri Bakanlığı girişimiyle 90 kişi, iki otobüsle Türkiye'ye getirildi.

Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'nın Harkov kentinden Dişleri Bakanlığı girişimiyle 90 kişi, iki otobüsle Türkiye'ye getirildi. Edirne'nin Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan aralarında Ukrayna vatandaşlarının da bulunduğu grup, 60 saat süren zorlu bir yolculuk yaptıklarını anlattı.

'SİLAHLAR ÜSTÜMÜZE DOĞRULTULDU'

Harkov'da bilişim öğrencisi Oğuz Kaan Çakmak, bütün hayatını orada bıraktığını belirterek, "60-70 saatlik yolculuk çektik. Harkov'dan geldik. Ben aşağı yukarı orada büyüdüm. Liseyi orada okudum o yüzden tüm arkadaşlarımın çoğu orada kaldı. Yol çok zorluydu. 6-7 kontrol noktasından geçtik. Her kontrol noktası çok sıkıydı. Her kontrol noktasından bizi arabadan çıkartarak kaputlara yatırdılar, her şeyimizi tek tek kontrol ettiler, çantalarımızı açtılar. Zordu, zorluydu ama Allah'a şükür geldik. İnsanlara tabi her yere bomba yağdığı için çok gergindi. Onları da suçlayamayız gergindiler. Silahlar üstümüze doğrultuldu. Tabi eli tetikte olan kimse yoktu ama, temkinliydi insanlar. Arabalarımız Ukrayna plakaydı. Çok büyük problemler yaşamadan geldik. Çok stresli bir yolculuktu bizim için. Benim bütün arkadaşlarım orada. Bütün hayatım orada kaldı. Tek bir çanta alabildim yanıma? deyi konuştu.

'ÇOK FAZLA BOMBARDIMAN VAR'

Yaklaşık 60 saattir yolda olduklarını söyleyen Aziz Yaşa ise "Kötü, oralar iyi değil. Çok fazla bombardıman var. Çok fazla sınır kapısında bekledik. Moldova kapısında çok bekledik. Ukrayna içinde olan ve yollarda olan çok arkadaşımız var. Onlardan bilgiler alıyoruz, çok kötü olduğunu söylediler? dedi. (DHA)

UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN 55 KİŞİ DAHA TÜRKİYE'DE
UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN 55 KİŞİ DAHA TÜRKİYE'DE
UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN 55 KİŞİ DAHA TÜRKİYE'DE
UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN 55 KİŞİ DAHA TÜRKİYE'DE
UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN 55 KİŞİ DAHA TÜRKİYE'DE
UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN 55 KİŞİ DAHA TÜRKİYE'DE
UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN 55 KİŞİ DAHA TÜRKİYE'DE
UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN 55 KİŞİ DAHA TÜRKİYE'DE
UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN 55 KİŞİ DAHA TÜRKİYE'DE
UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN 55 KİŞİ DAHA TÜRKİYE'DE
UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN 55 KİŞİ DAHA TÜRKİYE'DE
UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN 55 KİŞİ DAHA TÜRKİYE'DE
UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN 55 KİŞİ DAHA TÜRKİYE'DE
UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN 55 KİŞİ DAHA TÜRKİYE'DE

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan tahliye edilenlerin Türkiye'ye girişleri sürüyor Ukrayna'dan tahliye edilenlerin Türkiye'ye girişleri sürüyor Ukrayna'daki çatışma bölgesinden gelen Türkler Edirne'ye ulaştı Ukrayna'daki çatışma bölgesinden gelen Türkler Edirne'ye ulaştı

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Türkiye, Ukrayna, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN 55 KİŞİ DAHA TÜRKİYE'DE - Son Dakika


Son Dakika
23:17 Yasin Obuz iletişim ödülünde mektup aldı! Rus sevgilisinin güzelliği sosyal medyayı salladı
23:11 Blinken Bakan Çavuşoğlu'yla telefon görüşmesinde Türkiye'ye Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü teşekkür etti
22:27 1 ay önce Ukrayna'dan dönmüştü! 29 yaşındaki genç, Çanakkale Boğazı'nda feribottan atladı
22:21 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan boğazlar açıklaması: Bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık
22:08 Uzatmalarda 3 puanı kazandı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
21:47 TFF yayın ihalesi kararını açıkladı! 1'i hariç paketleri Digitürk'e sattı
21:02 FIFA ve UEFA'dan Rusya için yaptırımlar! Tüm resmi müsabakalardan men etti
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan burslarla ilgili açıklama: Lisans öğrencilerinin aylık bursu 1250 liraya çıktı
20:30 Bu sefer çalınan otomobil değil inek! Zanlı ekipler tarafından gözaltına alındı
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektriğin KDV'si düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 23:43:32. #1.13#
SON DAKİKA: UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN 55 KİŞİ DAHA TÜRKİYE'DE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement