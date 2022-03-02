Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri Edirne'de misafir ediliyor - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması nedeniyle tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen Kırım Tatar Türkleri Edirne'de ağırlanıyor.
Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna'dan getirilen 42'si çocuk, 21'i kadın 74 Kırım Tatar Türkü'nden 3'ü işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a akrabalarının yanına götürüldü.
Gruptaki 71 kişi ise misafirhaneye yerleştirildi. Dün gelen 45 kişilik Kırım Tatar Türkü'nden 26'sı da uygulama otelinde misafir edilmeye başlanmıştı.
Kaynak: AA
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