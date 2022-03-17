Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Bursa'ya geldi - Son Dakika
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Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Bursa'ya geldi

17.03.2022 00:14
Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Bursa'ya geldi

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen bir grup Ahıska Türkü, Bursa'ya geldi.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen bir grup Ahıska Türkü, Bursa'ya geldi.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen 25 Ahıska Türkü, Bursa'ya getirilerek Nilüfer ilçesindeki Halime Hatun Kız Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Burada, İl Göç İdaresi personeli tarafından karşılanan Ahıska Türklerinin ihtiyaçları giderildi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş da Ahıska Türklerini ziyaret ederek onlarla ilgilendi.

Ukrayna'da yaşadıklarını anlatan Alik Yusufov, "Yaşadığımız köyün yanından bir sürü tanklar geçti. Onlar geçince yer sallanıyordu. Kaçmak zorunda kaldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Allah razı olsun. Allah sizleri korusun. Ailemle buraya gelebildim. Şu anda rahatım. Başka bir şey istemiyorum." dedi.

Feriddin Muhammedov da Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığını belirterek "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Kaç tane başbakan geldi kimse bize sahip çıkmadı. Oradan oraya attılar. Buradan buraya attılar. Bari bizi Karadeniz'e atsaydılar kurtulurduk diye hep sitem ettim. Allah Türk hükümetinden bin kere razı olsun. Diyecek sözümüzü bile yoktur bizim. Yarı gönlümüz orada yarı gönlümüz burada. İki oğlum orada bekçilik yapıyor." diye konuştu.

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Ahıska Türkleri, Ukrayna, Rusya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Bursa'ya geldi - Son Dakika


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