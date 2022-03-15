Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri de Türkiye'ye minnettar - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri de Türkiye'ye minnettar

15.03.2022 11:37
Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri de Türkiye'ye minnettar

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın her bir Ahıska Türkünün umudunun, arzusunun Türkiye'ye bağlı olduğunu söyledi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın her bir Ahıska Türkünün umudunun, arzusunun Türkiye'ye bağlı olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının yanı sıra Ukraynalılar, Azerbaycanlılar ve Ahıska Türkleri de Edirne'deki sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Aileler, bir yandan savaştan kaçarak Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu bir yandan da yakınlarını ve iş yerlerini orada bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Ukrayna'dan Dışişleri'nin tahliyesiyle Edirne'ye gelen DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, AA muhabirine, Ahıska Türklerinin dünyanın farklı bölgelerinde, 9 ülkede yaşadığını söyledi.

Dünyada 600 bin civarında Ahıska Türkünün olduğunu anlatan Uçar, nüfus yoğunluğunun yaklaşık 200 binle Kazakistan'da olduğunu vurguladı.

Ahıska Türklerinin Türkiye'yi çok sevdiklerini anlatan Uçar, şunları kaydetti:

"Dünyanın neresinde Ahıska Türkü yaşarsa yaşasın umutları, arzuları her şeyi Türkiye'ye bağlı. Ahıska Türkleri Türkiye'ye gönülden bağlı, Türkiye dedikleri zaman burnu sızlayan bir millettir. Çünkü onlar 78 yıldır, Türkiye'den uzak sürgün hayatı yaşıyorlar.

Bu nedenle Türkiye, onlar için canını seve seve verecekleri bir vatan olarak biliniyor. Dünyada yaşayan Ahıska Türklerini dolaşsanız, her evde belki de hiçbir şey bulamazsınız ama mutlaka bir Türk bayrağı odalarına asılıdır. Bu kadar bağlılar Türkiye'ye."

"Türkiye mazlumların sığınacağı tek limandır"

Ahıska Türklerinin Ukrayna'da savaşın ortasında kaldığını, Türkiye'nin zorlu bir çalışma yaparak bir kısmını bölgeden çıkardığını vurgulayan Uçar, Ukrayna'da kalan Ahıska Türklerinin de peyderpey Türkiye'ye getirileceğini belirtti.

Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla Türkiye'nin hem kendi vatandaşları için hem de Ahıska Türkleri başta olmak üzere kapsamlı bir tahliye çalışması yaptığının altını çizen Uçar, Türkiye devletinin mazlumların sığınacağı tek liman olduğunu vurguladı.

Uçar, Bunun haricinde hiçbir ülkenin mazlumlara böyle sahip çıkamayacağını dile getirerek, "Ukrayna'daki gibi kadar büyük bir çalışma yapamaz. Türkiye Ahıska Türklerinin her zaman yanında olduğunu bugün de gösterdi. En sıkıntılı dönemde dahi devletimiz bizlerle beraber oldular. Allah onlardan razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Bakan Nebati açıkladı: Akaryakıt zamlarının kalıcı olmaması ve vatandaşlarımıza az yansıması için gerekli tedbirleri alıyoruz Bakan Nebati açıkladı: Akaryakıt zamlarının kalıcı olmaması ve vatandaşlarımıza az yansıması için gerekli tedbirleri alıyoruz Bitlis'teki Ahıska Türkleri Ukrayna'da barışın sağlanması için dua ediyor Bitlis'teki Ahıska Türkleri Ukrayna'da barışın sağlanması için dua ediyor

Ahıska Türkleri, Kazakistan, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri de Türkiye'ye minnettar - Son Dakika


Son Dakika
11:39 Putin'e "Psikopat" demişti! Güzel modelin feci sonu: Bavula konulmuş halde ölü bulundu
11:31 KPSS sorularının sızdırılması davasında yargılanan Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen serbest bırakıldı!
11:30 Dolar yeni güne yükselişle başladı, 14,80'den işlem görüyor
11:27 İstanbul'a kar yeniden geliyor! Cuma gününden itibaren etkili olması bekleniyor
11:25 Erdoğan'ın "giderlerse gitsinler"inden sonra, Bahçeli'den "Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın!" Hedefte doktorlar var!
11:14 Bütçe, şubatta 69,7 milyar lira fazla verdi
11:09 Hatay Belediye Başkanı'ndan Suriyeli nüfus uyarısı: İsteseler şehri yönetebilirler!
11:07 Ali Akman Hollanda'da tarih yazıyor! 6 gole en erken ulaşan genç futbolcu oldu
10:55 Hava savunma sistemlerinden kurtulmak için geliştirilmiş! Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füzelerde sır mühimmat
10:54 15 Mart gram altın fiyatları: 922 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 11:50:17. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri de Türkiye'ye minnettar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement