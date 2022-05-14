Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan beşinci kafile Elazığ'a geldi - Son Dakika

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkeden tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan beşinci kafile, Elazığ'a ulaştı.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen 189 Ahıska Türkü daha Elazığ Havalimanı'nda Vali Yardımcısı İsmail Alsancak'ın da bulunduğu karşılama komitesince çiçekler, bayraklar ve "Aziz Soydaşlarımız Hoş Geldiniz" yazılı pankartlarla karşılandı.

Havalimanının bekleme salonuna alınarak ihtiyaçları giderilen gruptakiler, kargo işlemlerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle yerleştirilecekleri Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne götürüldü.

Kente gelen beşinci kafileyle konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü sayısı 748'e ulaştı.

Ahıska Türkü Adiye Kazımoğlu, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da birçok faciaya denk geldiğini, büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Savaştan önce rahat bir hayatlarının olduklarını, savaşla birlikte korku içerisinde yaşamaya başladıklarını ifade eden Kazımoğlu, "Çocuklarımız, torunlarımız korku içerisinde yaşadılar. Bizler de çok korktuk. Şu an neredeyse sevinç gözyaşları akacak gözlerimde. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Hepinize minnettarız, şu an çok şükür Türkiye'deyiz. Sizlerden razıyız, çok heyecanlıyız. Elim ayağım titriyor." diye konuştu.

Polat Mahmutoğlu ise savaş bölgesinden kendilerini kurtaran ve sağ salim Elazığ'a gelmelerini sağlayan tüm devlet yetkililerine teşekkür etti.

Yaşadıkları bölgede artık can güvenliklerinin kalmadığını aktaran Mahmutoğlu, "Ukrayna'da yaşıyorduk. Şimdi orada sıkıntı var. Uykumuz yoktu. Nasıl yaşadığımızı bilmiyorduk. Geldik Türkiye'ye sevindik. Şimdi o sıkıntılar yok. Bizi çok güzel karşıladılar. Allah razı olsun. Şu an öyle sevinçliyim ki bunu anlatamıyorum. Türkiye vatanımızdır. Türkiye'ye canımız feda olsun." dedi.

Duygularını anlatmakta zorlandığını belirten Latif Zakiroğlu da "Türkiye'ye geldim açıldım. Çok sevindik. Bizi buraya getiren büyükten küçükten herkesten çok razıyım. Allaha bin şükür Türkiye'deyiz. Ana vatanımıza kavuştuk. Çok iyi karşılandık." ifadelerini kullandı.