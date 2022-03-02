Ukrayna'dan tahliye edilen anne ve çocukları ailesine kavuştu, gözyaşları sel oldu - Son Dakika
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Ukrayna'dan tahliye edilen anne ve çocukları ailesine kavuştu, gözyaşları sel oldu

02.03.2022 09:33

Ukrayna'dan tahliye edilen anne ve çocukları ailesine kavuştu, gözyaşları sel oldu Ukrayna'dan Türkiye'ye tahliye edilen anne ve çocuklarının ailesi ile kavuşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Ukrayna'dan tahliye edilen anne ve çocukları ailesine kavuştu, gözyaşları sel oldu

TOKAT - Ukrayna'dan Türkiye'ye tahliye edilen anne ve çocuklarının ailesi ile kavuşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Dışişleri Bakanlığının Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla tahliye planı kapsamında Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaşan aileler büyük sevinç yaşıyor. Ukrayna'nın Harkov kentinde çocukları ve kendisinin eğitimi için bulunan anne ve çocukları tahliye edilenler arasında yer aldı. Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi anne Fatma Nur Esnemez (40), çocukları Tıp Fakültesi öğrencisi Burak Esnemez (23), Tıp Fakültesi Yusuf Esnemez ile Muhammed Esnemez (6), 2 gün süren tahliye operasyonu ile memleketleri Tokat'a dönüş yaptı. Eşi Mehmet Esnemez tarafından sınır kapısında karşılanan aile karayolu ile memleketleri Tokat'a ulaştı. Behzat Caddesinde kızı Fatma Nur Esnemez ve torunlarının karşılayan Alaattin Çağlar duygusal anlar yaşadı. Baba kız bir birilerine sarılarak bir süre gözyaşı döktü.

"Tabutumuz gidecek diye düşünmüştük"

Anne Fatma Nur Esnemez, bölgeden sağ sağlim tahliye edilmenin sevincini yaşadıklarını dile getirerek, "Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum. Minnettarız ona. Tahliyeleri duyduğumuzda, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu otobüs ayarlandığı söylenmişti. Biz hemen hazırlıklara başladık. Gece elçilikten arandık. Saat 8.00'de otobüsün kalkacağı söylendi. Toplama merkezi vardı ve biz orada toplandık. Gittiğimizde tabii çok farklı bir anda silah sesleri ve iptal olundu. Tekrar sığınaklara gideceğimiz söylendi. Dedik ki biz artık herhalde tabutumuz gidecek diye düşünmüştük. Yani hiç aklımıza bile gelmemişti. Ama çok şükür elhamdülillah kavuştuk ülkemize. Her şey çok güzel burada. Yani orayı hatırlamak açıkçası istemiyorum" dedi.

"Ukrayna'ya dönmeyi düşünmüyoruz, ülkemizde eğitimimize devam etmek istiyoruz"

Ukrayna'da eğitim hayatlarını bırakarak ülkelerini dönmek durumunda kalan Esnemez, "Biz orada öğrenciyiz oğlumla beraber oradaydık. Tekrar da Ukrayna'ya açıkçası dönmeyi düşünmüyoruz. Eğer ki Cumhurbaşkanımız yine aynı bu şekilde bize sahip çıkarsa eğitimimize ülkemizde devam etmeyi istiyoruz. Öğrenciliğimiz kendi memleketimizde, kendi ülkemizde olsun istiyoruz. Buna da yanıtsız kalacağına inanmıyorum. Çünkü biz orada da hiçbir zaman umudumuzu yitirmemiştik. Ölümüz de olsa, cenazemiz de olsa ailemize ulaştırılacak dedik yani. O bir vardı o. Gidecektik biz. Eninde sonunda gidecektik yani. Geldik de tahliyelerimiz de yapıldı" diye konuştu.

"Bomba sesleriyle uyandık"

Burak Esnemez ise çok zorlu bir süreç geçirdiklerini belirterek, "Harkov biliyorsunuz savunma sanayi yapılan bir şehir. İlk önce ora hedef alındı. Biz de hani sabah bomba sesleriyle uyandık. Bizim için çok zor bir süreçti. Evde bebek annem, kardeşim. Biz her zaman sağlam durmaya çalıştık Burada devletimiz bize çok yardımcı oldu. Devletimize, bakanlarımıza, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yavrularıma kavuştum"

Alaattin Çağlar, torunlarına ve kızına kavuştıuğu için mutlu olduğunu belirterek duygularını şöyle dile getirdi: "Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımıza Tokat milletvekili Yücel Bulut'a çok teşekkür ederim. Bizzat Büyükelçiliği arayarak devreye girmiştir. bomba sesleriyle uyandık. İnşallah orada kalan Türk kardeşlerimi yavrularına, annelerine, babalarına kavuşurlar. Ukraynalı kardeşlerimize de Allah yar ve yardımcıları olsun"

Ukrayna'dan tahliye edilen anne ve çocukları ailesine kavuştu, gözyaşları sel oldu
Ukrayna'dan tahliye edilen anne ve çocukları ailesine kavuştu, gözyaşları sel oldu
Ukrayna'dan tahliye edilen anne ve çocukları ailesine kavuştu, gözyaşları sel oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ukrayna'dan tahliye edilen anne ve çocukları ailesine kavuştu, gözyaşları sel oldu - Son Dakika


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