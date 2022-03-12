Ukrayna'dan tahliye edilen Azerbaycan vatandaşları ülkelerine döndü - Son Dakika

Ukrayna'dan tahliye edilerek İstanbul'a getirilen 155 Azerbaycan vatandaşı, tüm ihtiyaçları karşılanarak ülkelerine uğurlandı.

Göç İdaresi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ukrayna'da ikamet eden 155 Azerbaycan vatandaşının tahliyesi, kardeş ülke Azerbaycan yetkilileri ile ortak koordinasyonla gerçekleşti. İstanbul İl Müdürlüğümüzce karşılanan Azerbaycan vatandaşları, sağlık ve barınma gibi tüm ihtiyaçları karşılanarak ülkelerine uğurlandı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, söz konusu gruba yönelik yapılan çalışmaların fotoğraflarından oluşan bir videoya da yer verildi.