Ukrayna'dan tahliye edilen Azerbaycanlıları Esenler Belediyesi ağırlıyor - Son Dakika

Ukrayna'dan tahliye edilen bazı Azerbaycanlılar, Türkiye'den ülkelerine gitmeden önce Esenler Belediyesince ağırlanıyor.

Ukrayna'dan gelen yaklaşık 280 Azerbaycanlı, İstanbul Valiliği koordinesinde Esenler Belediyesinin tahsis ettiği Mehmet Öcalan Spor Kompleksi'ne getirildi.

Misafirlere Esenler Belediyesince gıda, barınma ve temizlik imkanları sağlandı, çocuklara oyuncak verildi. Ülkelerine hareketlerinden önce tesiste dinlenen Azerbaycanlıların tüm ihtiyaçlarının giderildiği öğrenildi.

Dün gece 250 kişinin Azerbaycan'a gitmek üzere yola çıktığı, 30 kişinin de bu gece ülkelerine döneceği kaydedildi.

Ukrayna'da ailesiyle iki yıl yaşayan Azerbaycanlı Sait Sultan, savaş nedeniyle ülkenin çok kötü durumda olduğunu söyledi.

Savaş bitince Ukrayna'ya döneceğini ifade eden Sultan, tesiste kendilerine çok iyi bakıldığını dile getirdi.

"Burada çok iyi karşılandık"

Tesiste kalan misafirlerden Azer Zeynalov da eşi ve çocuklarıyla 25 yıldır Ukrayna'da yaşadığını belirtti.

Ukrayna'daki savaşı gördüğünü anlatan Zeynalov, şunları kaydetti:

"Evlerin bodrumuna sığındık. Azerbaycan'da da Ukrayna'da da evimiz var. Çocuklar olmasaydı Ukrayna'da kalırdık. Savaş bitince geri döneceğiz inşallah. Türkiye kardeş millet. Allah razı olsun, biz burada çok iyi karşılandık. Esenler Belediyesine çok teşekkür ederiz. Burada bize yemek verdiler, yer verdiler."