Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne'ye geldi - Son Dakika
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Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne'ye geldi

26.02.2022 12:40

Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne'ye geldi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında mahsur kalan Türklerden oluşan ilk kafile Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ulaştı.

Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne'ye geldi

EDİRNE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında mahsur kalan Türklerden oluşan ilk kafile Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'na ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarından ilk grup, Ukrayna'ya sınırı olan Moldova üzerinden yola çıkarak Türkiye'ye geldi. Rus ve Ukrayna Savaşı'nın mağdurları Türk vatandaşlar Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne'ye geldi
Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne'ye geldi
Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne'ye geldi

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Ukrayna, Edirne, Rusya, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne'ye geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne'ye geldi - Son Dakika
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