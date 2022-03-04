Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türklerine psikolojik destek - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türklerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından acil sağlık hizmeti ve ihtiyacı olanlara psikolojik destek verildiğini duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türklerinden 209'unun Türkiye'ye getirildiğini hatırlatarak, "Aralarında 98 çocuğun bulunduğu gruba, Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra UMKE ekiplerimizce acil sağlık hizmeti verildi. İhtiyacı olanlara psikolojik destek hizmeti de sunuluyor" dedi.
Kaynak: DHA
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