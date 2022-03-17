UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN KIRIM TÜRKLERİ ESKİŞEHİR'E GELDİ - Son Dakika
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UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN KIRIM TÜRKLERİ ESKİŞEHİR'E GELDİ

17.03.2022 23:33

RUSYA'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Türklerinden oluşan kadın ve çocukların bulunduğu kafile Eskişehir'e geldi.

RUSYA'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Türklerinden oluşan kadın ve çocukların bulunduğu kafile Eskişehir'e geldi.

Ukrayna'dan tahliye edildikten sonra önce Edirne'ye ardından da Bursa'a getirilen Kırım Türkleri, akşam saatlerinde Eskişehir'e geldi. Kadın ve çocuklarlardan oluşan 32 kişilik kafile, Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Tepebaşı ilçesindeki Doğan Aslanbey Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Görevliler tarafından kalacakları binalara getirilen grup, ilk önce sağlık kontrolünden geçirildi.

'EŞLERİMİZ ŞU ANDA SAVAŞTA'

Ukrayna'nın Başkenti Kiev'den gelen Anife Kurtseitova, eşlerinin savaşmak için Ukrayna'da kaldıklarını belirterek, Birkaç gün Edirne'de kaldıktan sonra buraya geldik. Tüm Türk halkına, Cumhurbaşkanına teşekkürler ediyoruz. Türkiye, biz Kırım Tatarlarına her zaman destek veriyor. Birkaç yıl önce Bursa ve Eskişehir'e gelmiştik. Kültür ve eğitim dersleri veriyorduk. Ama şimdi başka bir durumda buraya geldik. Kiev'de büyük bir savaş var. Çocuklarımız bombalardan çok saklandı. Çok zor günler yaşadık. Şimdi hepimiz güvendeyiz. Bu en çok çocuklarımız için önemli. Hepimizin eşleri şu anda savaşta. Bizimle birlikte erkekler gelmedi. Sadece kadınlar ve çocuklar geldik. Maalesef Kiev'deki yakınlarımızdan her zaman haber alamıyoruz. Çünkü oralar savaşta sıcak noktalar. Kalplerimiz orada kaldı. Göç İdaresi görevlileri Edirne'de de burada da bizi çok iyi karşıladılar. Tüm ihtiyaçlarımız karşılandı. Bu çok mühim. Aslında kardeşlik budur. İyi ki varsınız dedi.

'KIRIM'DAN 32 SOYDAŞIMIZ ESKİŞEHİR'E GELDİ'

Bursa'dan gelen kafileyi karşılayan Eskişehir Kırım Türkleri Kültür, Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ercan Bozkurt, Kırım'dan 32 soydaşımız Eskişehir'e geldi. Göç İdaremizin burada düzenlemiş olduğu yerlerde misafir edeceğiz. Sivil toplum örgütleri olarak bizler de her zaman elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Daha sonra gelecek misafirlere de devletimizin ve bizlerin kapısı her zaman açık. Onlara her zaman yardımcı olmaya çalışacağız diye konuştu.

UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN KIRIM TÜRKLERİ ESKİŞEHİR'E GELDİ
UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN KIRIM TÜRKLERİ ESKİŞEHİR'E GELDİ
UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN KIRIM TÜRKLERİ ESKİŞEHİR'E GELDİ
UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN KIRIM TÜRKLERİ ESKİŞEHİR'E GELDİ
UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN KIRIM TÜRKLERİ ESKİŞEHİR'E GELDİ
UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN KIRIM TÜRKLERİ ESKİŞEHİR'E GELDİ
UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN KIRIM TÜRKLERİ ESKİŞEHİR'E GELDİ
UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN KIRIM TÜRKLERİ ESKİŞEHİR'E GELDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN KIRIM TÜRKLERİ ESKİŞEHİR'E GELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN KIRIM TÜRKLERİ ESKİŞEHİR'E GELDİ - Son Dakika
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