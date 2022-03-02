Ukrayna'dan tahliye edilen Türk öğrenci Seher Güneş memleketine döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk öğrenci Seher Güneş memleketine döndü

02.03.2022 03:08
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk öğrenci Seher Güneş memleketine döndü

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi üzerine, Odessa'dan otobüslerle tahliye edilen Türk vatandaşlarından üniversite öğrencisi Seher Güneş, memleketi Bursa'ya geldi.

Rusya- Ukrayna savaşının patlak vermesi üzerine, Odessa'dan otobüslerle tahliye edilen Türk vatandaşlarından üniversite öğrencisi Seher Güneş, memleketi Bursa'ya geldi.

Mimarlık öğrencisi Güneş, memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ailesinin yanına döndükten sonra tahliye sırasında kendisiyle görüntülü telefonla görüşen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ı makamında ziyaret ederek verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Güneş, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasının ardından Türk konsolosluğuyla iletişime geçtiklerini söyledi.

Daha sonra Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Belediye Meclis Üyesi Ahmet Genç ile irtibat kurduğunu aktaran Güneş, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizi Ukrayna'da yalnız bırakmadı. Tahliye süreci hızlı bir şekilde başlatıldı. Bir başka ülke vatandaşlarının tahliye edildiğini duymadık ama ülkemiz bu konu duyarlı davrandı." dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da "Seher Güneş kardeşimiz bugün İnegöl'e ulaştı. Gerçekten çok zor bir durum. Sağ salim devletimizin imkanları ile ülkemize döndüler. Tahliye süreci devam ediyor." diye konuştu.

Güneş, daha sonra MHP İnegöl İlçe Başkanı Aytekin Torun'u ziyaret etti.

Torun, hiçbir vatandaşın savaş bölgesinde yalnız bırakılmadığını ifade ederek "Dışişleri Bakanlığımızın etkili çalışması ile tahliyeler devam ediyor. Millet olarak savaş nedeniyle üzgün olsak da devletimizin orada yaşayan vatandaşlarımız üzerindeki refleksi ve hızı bizleri sevindirdi." değerlendirmesini yaptı.

YORUMLAR
500
Son dakika! Ukrayna'daki savaştan kaçan Türkler anlattı: 'Her gün bomba sesleriyle yatıp kalktık' Son dakika! Ukrayna'daki savaştan kaçan Türkler anlattı: 'Her gün bomba sesleriyle yatıp kalktık' Ukrayna'da yaşanan savaştan kaçan Türk vatandaşları yurda dönmeye devam ediyor Ukrayna'da yaşanan savaştan kaçan Türk vatandaşları yurda dönmeye devam ediyor

Ukrayna, Bursa, Güneş, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan tahliye edilen Türk öğrenci Seher Güneş memleketine döndü - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Ukrayna halkı güne bomba sesleriyle uyanıyor! Savaşın 7. gününde Harkov bombardımana tutuluyor
01:01 Messi, eleştirilere artık dayanamıyor! Verilen düşük puanlar takım arkadaşlarının arasında konuşulmaya başlandı
00:50 Türkiye, Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? sorusunu Bakan Çavuşoğlu yanıtladı: İlkesel tutum sergiliyoruz
00:31 Canlı yayın esnasında duyulan siren sesleri yürekleri ağızlara getirdi! Ukrayna bir anda sessizliğe büründü
00:28 Kısa sürede Halil Dervişoğlu'nu yakaladı! Gomis performansıyla Galatasaray yönetiminin gözüne girdi
23:52 Zelenski'yi öldürme planı bozuldu! Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi "V taburu"nun yok edildiğini duyurdu
23:47 İşte Sedat Peker'in son hali! Oğlu Celal Han Peker paylaştı
23:37 Trabzonspor galibiyete sevinemedi! Vitor Hugo'nun sağlık problemi her şeyi geride bıraktı
23:19 Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmıştı! Eurovision 2016 birincisi Ukraynalı şarkıcı Jamala: Bizi Türkler kurtardı
23:14 Putin'den yeni hamle geldi! Yaptırımlara karşı kararnameyi imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 03:15:17. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan tahliye edilen Türk öğrenci Seher Güneş memleketine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement