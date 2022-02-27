Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

27.02.2022 17:07

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Ukrayna'dan kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi.

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Ukrayna'dan kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Ukrayna'nın Odessa kentinde mahsur kalan Türk vatandaşları Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla kara yoluyla Türkiye'ye getirildi. Öğlen saatlerinde Bulgaristan üzerinden yurda giriş yapan vatandaşlar 15.30 sularında İstanbul Esenler Otogarı'na gelerek sevenlerine kavuştu. İstanbul'a ayak basan vatandaşların oldukça mutlu olduğu görüldü.

"Biz giderken normaldi ama biz gittikten sonra iyice sıkıntılar doğmaya başladı"

Ukrayna'da uluslararası denizcilik kaptanlığını okuduğunu ve ne olacağını bilmediğini dile getiren Şerif Kağan Kuşdemir, " Romanya sınırında çok fazla bekledik. Oradaki polisler bize eğlenmeye geldiğimizi söyledi. Halbuki öyle bir şey yok. 5 yıldır ben hayatımı, geleceğimi Ukrayna'da harcadım. Orada uluslararası gemi kaptanlığı okuyordum. Ne olacak hiç bilmiyorum. Biz giderken normaldi ama biz gittikten sonra iyice sıkıntılar doğmaya başladı. Şu an bayağı sıkıntılı " dedi.

"Devletimizi seviyoruz"

İlk defa ölüme yaklaştığını ifade eden Renan Arda Özdemir, " Allah'a şükür memlekete geldik. Arkadaşlarımda gelecek. Kurtulduk. Devletimizi seviyoruz. Bizi oradan kurtardılar. Beni dayım alacak buradan. Çok garip hissediyorum. Savaştan yeni kurtuldum. İlk defa ölüm gibi bir şeyden atladık. Bombalar üzerimize patladı. Şehri bombalıyorlardı. Kaldığım şehrin etrafına silahlarla ateş ediyorlardı. Bizi kurtardığı için devletimize teşekkür ediyoruz " dedi.

"Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum"

Oğlunu almak için İzmit'ten gelen bir baba, " Şu an duygularım çok karışık. Çok heyecanlıyım oğlum geldiği için. Biraz stresli ve sıkıntılı bir zaman geçirdi. Burada esas sıkıntıyı biz yaşadık. Orada nasıl bir durumdaydı biz bilmiyorduk. Sağolsun devletimiz çocuklarımızı orada bırakmadı. En kısa zamanda Türkiye'ye gelmelerine yardımcı oldular. Burada Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Türk devleti vatandaşını bir yerde bırakmıyor. Bunu bir kere daha herkes gördü. Oğlum Odessa'dan geliyor. Ben İzmit'ten geliyorum " dedi.

"Aileme kavuştuğum için mutluyum"

Odessa'daki bütün patlamalara şahit olduğunu söyleyen Sercan Koç, " Mutluyuz. Kurtulduk diyebiliriz. 30 saattir yoldayız neredeyse. Odessa'dan geldik. Neredeyse bütün patlamalara şahit olduk. Bizim ayrıldığımız gün şiddetli bombalamalar devam ediyordu. Aileme kavuştuğum için mutluyum " dedi.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi - Son Dakika


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