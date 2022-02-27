Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yurda giriş yapmaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yurda giriş yapmaya başladı

27.02.2022 11:05

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla ülkeden kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının bulunduğu ilk kafile, Türkiye'ye giriş yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla ülkeden kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının bulunduğu ilk kafile, Türkiye'ye giriş yaptı.

Dışişleri Bakanlığının Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla tahliye planı kapsamında önceki gün yola çıkan otobüsler Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaşmaya başladı.

Sınır kapılarındaki yoğunluklara bağlı olarak uzun süren yolculuğun ardından Ukrayna'nın Odesa kentinden tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan ilk otobüs, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

İşlemleri için otobüslerden inen vatandaşların sevinçleri gözlerinden okundu.

Türk gümrüğünde işlemleri tamamlanan vatandaşlar aynı otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkacak.

Kafiledeki 5 otobüsün de Bulgaristan sınırındaki işlemlerin tamamlanması sonrası peyderpey giriş yapması bekleniyor.

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yurda giriş yapmaya başladı
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yurda giriş yapmaya başladı
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yurda giriş yapmaya başladı

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan Türkiye'ye ulaşanlar güzergahtaki yardımları için Türk Dışişlerine minnettar Ukrayna'dan Türkiye'ye ulaşanlar güzergahtaki yardımları için Türk Dışişlerine minnettar Türk vatandaşları Odessa'dan tahliye ediliyor Türk vatandaşları Odessa'dan tahliye ediliyor

Türkiye, Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yurda giriş yapmaya başladı - Son Dakika


Son Dakika
10:36 Zelenski, ülke dışındaki gönüllülerin oluşturacağı "lejyoner birliği" kuruluyor: Ülkemize destek için kritik bir öneme sahip
10:34 Asya'dan korkutan haber! Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze attı
10:28 Son Dakika: Kremlin'den önemli müzakere açıklaması: Rus heyeti Belarus'a ulaştı, Ukraynalı yetkilileri bekliyoruz
10:22 Ağrı'da yakıt tankeri devrildi! Güvenlik kontrolü yapan asker ölümden kıl payı kurtuldu
10:19 Ünlü hacker grubundan olay hareket! Televizyon izleyen Ruslar, gördükleri karşısında şok yaşadı: Merhaba biz Anonymous
09:22 İstanbul'da korkunç olay! Ukraynalı karısını bıçaklayıp intihar etti
09:20 Doğum günü partisinde aşk dolu anlar! Oğuzhan, Demet Özdemir'e aşkını böyle ilan etti
08:46 Ukraynalı yetkilinin isyanı sonuç verdi! Elon Musk, Ukrayna'ya internet desteği sağladı
08:22 Rusya'nın Ukrayna saldırısı 4. gününde! Rus ordusu kuşatmaya devam ediyor, Kiev direniyor
08:06 Rusya'ya bir yaptırım daha! AB Komisyonu Başkanı Leyen, kararı "Varlıklarını felç edeceğiz" sözleriyle açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 11:12:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yurda giriş yapmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement