Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşların sayısı 14 bin 824 oldu - Son Dakika
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Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşların sayısı 14 bin 824 oldu

14.03.2022 21:41
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşların sayısı 14 bin 824 oldu

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşların sayısı 14 bin 824 olduDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 172 Türk vatandaşın daha tahliye edildiğini belirterek, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 824 oldu" dedi.

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşların sayısı 14 bin 824 oldu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 172 Türk vatandaşın daha tahliye edildiğini belirterek, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 824 oldu" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekat sonrası tahliye edilen Türk vatandaşlara ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün Kiev, Harkiv, Poltova, Bila Tserkva, Lviv ve Çernivtsi'den 172 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 824 oldu. Yolunuz açık olsun!" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşların sayısı 14 bin 824 oldu
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Ukrayna'dan bugün 172 Türk vatandaşı daha tahliye edildi Ukrayna'dan bugün 172 Türk vatandaşı daha tahliye edildi ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Mart 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Mart 2022

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşların sayısı 14 bin 824 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşların sayısı 14 bin 824 oldu - Son Dakika
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