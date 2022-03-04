Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 24 oldu - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 24 oldu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan bugün yola çıkan 310 kişi ile toplam tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 11 bin 24 olduğunu açıkladı.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Twittter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna'dan 310 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 24 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" dedi.

Haber: ANKARA,