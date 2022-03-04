Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 24 oldu - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 24 oldu

04.03.2022 23:15
Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 24 oldu

Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 24 olduDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan bugün yola çıkan 310 kişi ile toplam tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 11 bin 24 olduğunu açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 24 oldu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan bugün yola çıkan 310 kişi ile toplam tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 11 bin 24 olduğunu açıkladı.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Twittter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna'dan 310 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 24 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" dedi.

Haber:  ANKARA,


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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Ukrayna'dan 310 kardeşimiz daha yola çıktı' Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Ukrayna'dan 310 kardeşimiz daha yola çıktı' Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'daki bazı Türk vatandaşlarının Rusya'ya geçirilerek Türkiye'ye tahliyesi için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'daki bazı Türk vatandaşlarının Rusya'ya geçirilerek Türkiye'ye tahliyesi için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu: Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 24 oldu - Son Dakika


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