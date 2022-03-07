Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 12 bini geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 12 bini geçti

07.03.2022 23:03
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 12 bini geçti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugüne kadar 12 bin 306 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle bugüne kadar 12 bin 306 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'dan tahliye edilen 372 kişiyle birlikte savaşın başından bu yana tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 12 bin 306 olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan 204 Türk vatandaşı daha tahliye edildi Ukrayna'dan 204 Türk vatandaşı daha tahliye edildi Ukrayna'dan bugün 273 Türk vatandaşı daha tahliye edildi Ukrayna'dan bugün 273 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 12 bini geçti - Son Dakika


Son Dakika
22:53 Savaşın ortasında bir nebze mutluluk! Ukraynalı genç diz çöküp sevgiline evlenme teklifi etti
22:50 Cem Yılmaz'dan "akaryakıt ve yağ " iması: Her dolmuşa gelmeyin
22:46 Kriz büyüyor! Manchester United ile Ronaldo arası iyice açıldı
22:41 Genç çifte "Neden sevişiyorsunuz" dedi, Marmara'da yumruk yumruğa kavga başladı
22:36 Mücadelesi nefes kesti! Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu
22:32 Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! MHP yüzde 9,3 oy topladı, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 37,5'de
22:25 5 maçlık galibiyet hasreti devam ediyor! Gaziantep FK ile Hatayspor karşılaşması berabere bitti
22:09 Galip yok! Beşiktaş-Başakşehir maçı 1-1 bitti
21:41 TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Saran Group ve TRT'yi imzaya davet etti
21:23 Burak Elmas'tan Fatih Terim ve eşine davet! Barcelona'da buzlar eriyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 23:09:15. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 12 bini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement