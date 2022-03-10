Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 13 bin 491 oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 13 bin 491 oldu

10.03.2022 00:21
Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 13 bin 491 oldu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 316 kişinin daha yola çıktığını belirterek, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 491 oldu" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 316 kişinin daha yola çıktığını belirterek, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 491 oldu" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat sonrası başlatılan Türklerin tahliye işlemleriyle ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Sumi, Zaporijya, Dnipro, Harkiv, Poltova,Kremençuk, Çernivtsi, Odessa, Lviv ve Kiev'den 316 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun! Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 491 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadelerini kaydetti.Haber:  ANKARA,


Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 13 bin 491 oldu
YORUMLAR
500
Ukrayna'dan bugün 316 Türk vatandaşı daha tahliye edildi Ukrayna'dan bugün 316 Türk vatandaşı daha tahliye edildi Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Görüşme Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek' Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Görüşme Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek'

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 13 bin 491 oldu - Son Dakika


Son Dakika
00:34 AFAD 37 il için alarm verdi! Gerekmedikçe dışarı çıkmayın
00:32 Hayranları merakla bekliyor! Necati Şaşmaz yazdı, Muazzez Ersoy okuyacak
00:28 İsrailli askerler, Kudüslü genci öldüresiye dövdü! O anlar kameraya yansıdı
00:22 Avrupa Ligi'nde kazanma olasılıkları belli oldu! Galatasaray'a verilen oranla hiç şans tanımadılar
00:00 Kar yağışı başladı! Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
22:45 Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya'da
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşecek! Gündemde petrol fiyatları yer alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 00:47:12. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 13 bin 491 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement