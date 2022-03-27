Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi - Son Dakika
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Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi

27.03.2022 12:13
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi

UKRAYNA'daki savaş nedeniyle Polonya'ya tahliye edilen yetimhanede yaşayan 159 yetim çocuk ve 26 bakım personeli, Antalya'ya geldi.

UKRAYNA'daki savaş nedeniyle Polonya'ya tahliye edilen yetimhanede yaşayan 159 yetim çocuk ve 26 bakım personeli, Antalya'ya geldi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yetimhanede yaşayan bazı çocuklar ve siviller güvenlik nedeniyle trenle Polonya'ya tahliye edildi. Yethimhanelerdeki çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Göç İdaresi'nin Ukraynalı ilgili kurumlarla yaptığı görüşmeler sonrası, 159 yetim çocuk ve 26 bakım personelinin Türkiye'ye kabul edilmesi kararı alındı.Polonya'dan direkt uçuşla Antalya'ya dün akşam gelmesi beklenen uçak, bugün saat 11.00 sıralarında Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Çocukları havalimanında Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov karşıladı. Yetim çocukların, ilk aşamada Antalya'da otelde kalacakları öğrenildi.


Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi
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Polonya, Ukrayna, Antalya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi - Son Dakika
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