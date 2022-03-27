Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (2) - Son Dakika
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Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (2)

27.03.2022 12:41
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (2)

'İKİNCİ GRUBU BEKLİYORUZ'Ukraynalı yetim çocukları karşılayan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Antalya Havalimanı kapısında gazetecilere açıklama yaptı.

'İKİNCİ GRUBU BEKLİYORUZ'

Ukraynalı yetim çocukları karşılayan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Antalya Havalimanı kapısında gazetecilere açıklama yaptı. Büyükelçi Vasyl Bodnar, "Bugün yetimhanelerdeki ilk grup çocuklar geldi. Hem Türk hükümeti hem de Ukrayna şirketleri yardımıyla burada bir otele yerleştireceğiz çocukları. Hem Türkiye'ye hem Türk hükümetine bu yardım için çok teşekkür ediyoruz. Bu gelen ilk grup ama biz ikinci grubu da bekliyoruz. Çocuklar Rus ordusunun bombaladığı veya bombalayabileceği şehirlerden gelecek" dedi.

'İLK ETAPTA OTELLERDE KALACAK'Daha fazla çocuğu ağırlayabileceklerini belirten Bodnar, "Ukrayna'da savaş olduğu sürece daha çok çocuğu burada ağırlayabiliriz, diye düşünüyorum. Umarım çocuklar oradaki olaylardan hem de buraya gelirken yaşadıkları olaylardan kurtulur ve burada rahatlar. Ukrayna'daki yetimhanelerden yaklaşık 2 bin kişiyi ağırlayabiliriz, diye ümit ediyorum. Çocuklar ilk etapta otellerde kalacak" diye konuştu.'POLONYA SINIRINI TRENLE GEÇTİK'

Ukraynalı yetim çocuklardan Nikita, "Gayet iyiyim ve kendimizi iyi hissediyoruz. Polonya sınırını trenle geçtik. 3 saatlik uçak yolcuğuyla Antalya'ya geldik. Kendimizi Türkiye'de iyi hissediyoruz" dedi.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,


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Ukrayna, Antalya, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (2) - Son Dakika
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