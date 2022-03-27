Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (3) - Son Dakika
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Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (3)

27.03.2022 13:51

OYUNCAK AYISINI BİR AN OLSUN BIRAKMADIUkrayna'dan Antalya'ya gelen yetim çocuklar, işlemlerin ardından kalacakları otele gitmek için bekleyen otobüslere alındı.

OYUNCAK AYISINI BİR AN OLSUN BIRAKMADI

Ukrayna'dan Antalya'ya gelen yetim çocuklar, işlemlerin ardından kalacakları otele gitmek için bekleyen otobüslere alındı. Kafilede  yer alan 7 yaşındaki Sonya Horenko, havalimanından otobüse gidene kadar elindeki oyuncak ayısını bir an olsun bırakmadı. Çocuk otobüse bindikten sonra da oyuncağını sıkı sıkı tutu.

YANINDAN AYRILMADI

Gelen çocukları, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün psikososyal destek personeli karşıladı. Çocuklar arasında bulunan down sendromlu bir kız çocuğu da yürürken elini tuttuğu personelin yanından ayrılmadı. Çocukların kalacağı otel ise güvenlik nedeniyle açıklanmadı.


Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (3)
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (3)
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (3)
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (3)
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (3)
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (3)
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (3)
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (3)
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Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (2) Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (2) Son dakika haberi | Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Antalya'ya geldi Son dakika haberi | Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Antalya'ya geldi

Ukrayna, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi (3) - Son Dakika
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