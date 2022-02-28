Ukrayna'dan tahliye edilenler Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika
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Ukrayna'dan tahliye edilenler Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyor

28.02.2022 15:40

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından ülkeden kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşları, anavatana gelmeye devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından ülkeden kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşları, anavatana gelmeye devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'dan tahliye planı kapsamında bugün Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 5 otobüsle 220 Türk vatandaşı giriş yaptı.

Türkiye'ye gelen vatandaşlar işlemlerin ardından yaşadıkları şehirlere doğru yola çıktı.

İş insanı Asım Kayan, AA muhabirine, zor bir yolculuğun ardından Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın bitmesini temenni eden Kayan, "İnanmak istemediğimiz bir süreç oldu. Diplomasinin son ana kadar işleyeceğini düşünerek orada elçiliğimizle irtibat halinde olarak kaldık. Birçok insanımız iş insanlarımız ve öğrencilerimiz orada." dedi.

Kayan, büyükelçiliğin ülkedeki Türk vatandaşların tahliyesi için aralıksız çalıştığını vurguladı.

Türkiye'nin, vatandaşlarının yanında olduğunu anlatan Kayan, "Büyükelçiliğimiz ve konsolosluk 24 saat çalışma içerisinde, buna bizzat şahit olduk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayan, Ukraynalıların kadın ve çocukları güvenli alanlara götürdükten sonra ülkelerini savunduklarını da dile getirdi.

Uğurkan Keskin ise Ukrayna sınırından çıkışta uzun süre beklediklerini belirtti.

Savaşın acı yüzünü gördüklerini aktaran Keskin, 80 saattir yolda olduklarını ve geride kalan arkadaşları için endişelendiklerini ifade etti.

Türkiye'ye ulaşmanın sevincini, geride kalanlar olduğu için yaşayamadıklarını vurgulayan Keskin, "Sığınaklarda olan arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımızın oradan çıkması lazım. İnşallah müzakere olur ve savaş biter. Onlar da döndüğü zaman tam olarak mutlu olacağız." diye konuştu.

Ukrayna'dan tahliye edilenler Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyor
Ukrayna'dan tahliye edilenler Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyor
Ukrayna'dan tahliye edilenler Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyor
Ukrayna'dan tahliye edilenler Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyor

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Türkiye, Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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