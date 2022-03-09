Ukrayna'dan tahliye edilenler ülkede yaşanan zorlukları anlattı - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda dönüşleri devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının yanı sıra Azerbaycan ve Ukrayna vatandaşları da Edirne'deki sınır kapılarından Türkiye'ye geliyor.

Kiev'den gelen Azerbaycan vatandaşı Azim Poladksanov, Ukrayna'da birçok kentin savaşın acımasız yüzüyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kiev'de insanların çok zor durumda olduklarını, sürekli çalan siren sesleri nedeniyle de psikolojilerinin bozulduğunu anlatan Poladksanov, "Ben Kiev'de yaşıyordum. Oradaki durum çok çok kötü. Sık sık siren çalıyor. İnsanlar sığınaklara kaçıyor, yarım saat sonra tekrar çıkıyorlar, tekrar siren sesiyle sığınağa kaçmak zorunda kalıyorlar. Benim evimin yanına da bomba düştü, pencereler, kapılar hepsi yandı." diye konuştu.

Poladksanov, sığınakta kalanların hem soğukla hem de açlıkla mücadele ettiğini aktardı.

"Arkadaşım beni uyandırdı, bomba sesleri var diye"

Settetova Mimine Hatun da Ukrayna'da bombalamanın başlamasıyla herkesin büyük panik yaşadığını belirtti.

Savaşla Ukrayna'da zor bir yaşam başladığını anlatan Hatun, "Sabah 6'da arkadaşım beni uyandırdı, bomba sesleri var' diye. Camı açıp baktım herkes çığlık içerisinde. Birçok kişi araçlarıyla kaçmaya çalışıyor. Markete girdim ekmek bitmiş, su bitmiş, eczanelerde ilaç bitmiş. Gerçekten çok zor bir durum." dedi.

Kendisinin de sığınakta bir süre kaldığını anlatan Hatun, havasız ve soğuk olan sığınaklarda yaşamın çok zor olduğunu sözlerine ekledi.