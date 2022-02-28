Ukrayna'dan tahliye edilenlerin Türkiye'ye girişleri sürüyor - Son Dakika

Ukrayna'dan yola çıkan aralarında öğrencilerin de olduğu 100 kişilik grup, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'dan tahliye planı kapsamında yola çıkan otobüsler, Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaşmaya devam ediyor.

Ukrayna'da çalışan Seyit Çıta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Harkov şehrinden geldiklerini söyledi.

Yaşadıkları şehre bombalar düşmesinin ardından yola çıktığını belirten Çıta, "Bombalar düştüğü anda oradan çıkmasaydık bir daha çıkma şansımız olmazdı. Bu olay üzerine şirketimizin patronu kendi araçlarıyla bizi Moldova'ya kadar getirdi. Moldova sınırından otobüsle geldik." dedi.

Kendilerine sahip çıktığı için Türkiye'yle gurur duyduğunu ifade eden Çıta, korku dolu günlerin geride kaldığını dile getirdi.

Odessa'dan gelen Galip Şahin ise Ukrayna'da çok kötü olaylar yaşandığını ifade etti.

Gece yarısı peş peşe atılan bombaların sesleriyle uyandığını anlatan Şahin, "Tabii bu bizi çok etkiledi. Bu olaylardan sonra Konsolosluğumuz bizi çok uyardı ve bilgilendirdi. Bize çok yardımcı oldular sağ olsunlar." dedi.

"72 saattir ne uyuduk ne yemek yedik"

Türk öğrencilerle Ukrayna'dan gelen İran uyruklu üniversite öğrencisi Tara Halili ise Harkov şehrinde yaşadıklarını ve son 5 gündür çatışmaların arttığını belirtti.

Ev arkadaşının Türk olduğunu dile getiren Halili, şunları kaydetti:

"Her taraftan çatışma sesleri geliyordu. Çok korkuyorduk. Metroya gidiyorduk orada yer yoktu. Çok sayıda olay yaşandı. Şehirden çıkamıyorduk, 'Rus askerleri, Ukrayna askerlerinin kıyafetini giyerek insanları dövüyorlar ve arabaları tutuyorlar' diye duyduk. Bu da oldu. Biz çok korktuk. 72 saattir ne uyuduk ne yemek yedik."

Buraya gelirken birçok ülkeden geçtik. Çok beklettiler. Moldova, Romanya, Bulgaristan bizim için hiçbir şey yapmadı ama burada yemek yedik, çay içtik. Çok sağ olun gerçekten kendimizi çok iyi hissediyoruz."