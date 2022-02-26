Ukrayna'dan tahliye edilmeye başlanan öğrencilerden Bursalı Seher Güneş Açıklaması - Son Dakika
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Ukrayna'dan tahliye edilmeye başlanan öğrencilerden Bursalı Seher Güneş Açıklaması

26.02.2022 01:40
Ukrayna'dan tahliye edilmeye başlanan öğrencilerden Bursalı Seher Güneş Açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Odessa'dan otobüslerle tahliyesine başlanan Türk vatandaşlarından üniversite öğrencisi Seher Güneş, "6 araçla çıktık. Evden çıkarken füzelerin atıldığını gördük." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Odessa'dan otobüslerle tahliyesine başlanan Türk vatandaşlarından üniversite öğrencisi Seher Güneş, "6 araçla çıktık. Evden çıkarken füzelerin atıldığını gördük." dedi.

Mimarlık öğrencisi olan Güneş, memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinin Belediye Başkanı Alper Taban'la yaptığı görüntülü telefon görüşmesinde, tahliye süreçleriyle ilgili gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

Romanya'ya yola çıkmadan önce konsolosluk önünde sayım yapıldığını ve aileleriyle iletişime geçildiğini anlatan Güneş, "6 araçla çıktık. Evden çıkarken de füzelerin atıldığını gördük. Buradan Romanya'ya geçeceğiz." diye konuştu.

Endişe yaşadıklarını anlatan Güneş, yaklaşık 280 kişinin şu anda otobüslerde olduğunu öğrendiklerini belirterek, "5 saatlik bir yol mesafesi ama trafik yoğunluğuyla 15 saati bulabilir denildi." ifadesini kullandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da Güneş'e yaşanan sürecin kolay olmadığını aktararak, " Sabır ve sükunetle transferleriniz yapılacak. Ben de ilgili noktalarla iletişime geçerek sizlere bilgiler aktarmaya çalışacağım. Acil bir ihtiyacınız olursa arayabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz." diye konuştu.

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Ukrayna, Güneş, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan tahliye edilmeye başlanan öğrencilerden Bursalı Seher Güneş Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'dan tahliye edilmeye başlanan öğrencilerden Bursalı Seher Güneş Açıklaması - Son Dakika
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