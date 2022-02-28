Ukrayna'dan tahliye olan çiftin aklı Kiev'deki çocukları ve torunlarında kaldı - Son Dakika
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Ukrayna'dan tahliye olan çiftin aklı Kiev'deki çocukları ve torunlarında kaldı

28.02.2022 17:04

Ukrayna'da yaşayan çocuklarının yanına tatile giden yaşlı çift, Rusya-Ukrayna savaşının ardından ülkeden kara yoluyla tahliye edilerek Türkiye'ye geldi.

Ukrayna'da yaşayan çocuklarının yanına tatile giden yaşlı çift, Rusya-Ukrayna savaşının ardından ülkeden kara yoluyla tahliye edilerek Türkiye'ye geldi.

Özgen ve Gülten Aydın (71) çifti bir süre önce Ukrayna'da yaşayan çocukları ve torunlarının yaşadığı Kiev'e gitti.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası sığınaklarda bir süre kalan Aydın ailesi, tahliyelerin başlamasıyla diğer Türk vatandaşlarıyla Türkiye'ye geldi.

Çocuklarını ve torununu Ukrayna'da bırakmak zorunda kalan Aydın çifti, bir an önce çocuklarının da Türkiye'ye getirilmesi için yetkililerden yardım istedi.

"Bombalar düştü"

Gülten Aydın, gazetecilere yaptığı konuşmada, tahliye yolculuklarının uzun ve zorlu geçtiğini, sınır kapılarında çok yorulduklarını söyledi.

Savaşın başlamasıyla büyük korku yaşadıklarını belirten Aydın, "Sabah kalktığımızda Putin bütün havaalanlarını bombalamış, askeri ve sivil tüm hava alanlarını bombalamıştı. Ondan sonra sirenler çalmaya başladı ve sığınaklara girdik. Bir gün boyunca bekledik, akşam sesler kesilince çıktık. Ertesi gün yine evimize gidemedik, sığınaklara giderken üzerimize bomba düştü. Köprüye isabet eden bomba vardı, parçalar havaya uçuştu. Allah bizi sakladı o parçalardan" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ricada bulunan Aydın, bir an önce çocuklarına kavuşmak istediğini vurguladı.

Özgen Aydın da savaşın başlamasıyla çok korktuklarını, iki gün sığınaklarda kaldıklarını anlattı.

Türkiye'ye gelse de aklının çocuklarında kaldığını ifade eden Aydın," Oğullarımız bizi önden yolladı, şimdi biz onların yolunu bekliyoruz inşallah bir an önce çocuklarımıza, torunlarımıza kavuşuruz." dedi.

Ukrayna'dan tahliye olan çiftin aklı Kiev'deki çocukları ve torunlarında kaldı
Ukrayna'dan tahliye olan çiftin aklı Kiev'deki çocukları ve torunlarında kaldı
Ukrayna'dan tahliye olan çiftin aklı Kiev'deki çocukları ve torunlarında kaldı

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Türkiye, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan tahliye olan çiftin aklı Kiev'deki çocukları ve torunlarında kaldı - Son Dakika


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