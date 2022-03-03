UKRAYNA'DAN TAHLİYELER DEVAM EDİYOR - Son Dakika
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UKRAYNA'DAN TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

03.03.2022 17:27

SAVAŞTAN kaçarak tahliye seferiyle kızı ile birlikte Türkiye'ye gelen Ukrayna vatandaşı Janna Ushkova, Türk hükümeti buraya gelmemize yardım etti teşekkür ediyorum dedi.

SAVAŞTAN kaçarak tahliye seferiyle kızı ile birlikte Türkiye'ye gelen Ukrayna vatandaşı Janna Ushkova, Türk hükümeti buraya gelmemize yardım etti teşekkür ediyorum dedi.

Rusya askerlerinin Ukrayna'da ilerleyişi devam ederken can güvenliği tehlikede olan başta Türk vatandaşlarının yanı sıra Ukrayna vatandaşları da tahliye seferleriyle Türkiye'ye geliyor. Başkent Kiev'den kara yoluyla Romanya'nın başkenti Bükreş'e gelen yolcular Türk Hava Yolları (THY)'ye ait tahliye uçağıyla İstanbul'a geldi. Uçaktaki çok sayıdaki Ukrayna vatandaşı arasında olan yolculardan Janna Ushkova ve kızı Divina, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarını sorularını yanıtladı

Anne Ushkova, Türk hükümeti buraya gelmemize yardım etti. Türkiye harika bir ülke ve buraya gelmemiz büyük şans. Türkiye başta bize, çocuklarımıza ve ülkemize çok yardım etti. Onlara teşekkür ediyorum diyerek duygularını dile getirdi.

'ALMANYA DEĞİL, TÜRKİYE YARDIM ETTİ'

İki çocuğu ve eşiyle birlikte Kiev'den İstanbul'a gelen ve Alman vatandaşı Cüneyt Eren ise şunları söyledi

Saldırılara ve bombalara birebir şahit olduk. Çocuklarımla böyle bir şeyi yaşamış olmaktan dolayı anlatılmaz tedirgin olduk. Onların canını kurtardığım için mutluyum. Ben normalde Alman vatandaşıyım ama Almanya hiç aramadı. Covid zamanı bir kere aramışlardı ama savaş zamanı aramalarını beklerdim aramadılar ama Türkiye sağ olsun yardım etti. Sadece bize değil Kırgız, Azerbaycan vatandaşlarına herkese yardım etti, yer ayarladılar dedi.

UKRAYNA'DAN TAHLİYELER DEVAM EDİYOR
UKRAYNA'DAN TAHLİYELER DEVAM EDİYOR
UKRAYNA'DAN TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

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İstanbul, Türkiye, Ukrayna, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UKRAYNA'DAN TAHLİYELER DEVAM EDİYOR - Son Dakika


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