Ukrayna'dan tarihi karar: Paralar 'karantinaya' alınıyor - Son Dakika
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Ukrayna'dan tarihi karar: Paralar 'karantinaya' alınıyor

6 saat önce

Ukrayna Milli Bankası'ndan yapılan açıklamada, piyasadaki paraların bankalar aracılığıyla toplanarak karantinaya alınacağı duyuruldu.

Ukrayna'dan tarihi karar: Paralar 'karantinaya' alınıyor, System.String[]

Ukrayna Milli Bankası'ndan yapılan açıklamada, piyasadaki paraların bankalar aracılığıyla toplanarak karantinaya alınacağı duyuruldu.


Ukrayna Milli Bankası Müdürü Yakov Smoliy tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşın banka kasalarında ödeme yaparken kullandığı paralar, banka görevlileri tarafından alındıktan sonra, 2 hafta boyunca Ukrayna Milli Bankası'na ait özel bölmede karantina altında tutulup dezenfekte edildikten sonra piyasaya tekrar sürülecek. Faturaları, cezaları ya da diğer ödemelerini bankada gerçekleştiren vatandaştan gelen para böylelikle bankalar aracılığıyla karantina altına alınmış olacak. Vatandaşa yaptıkları ödemelerden sonra kasalardan verilecek para üstü gibi banka işlemleri, karantina sonrası tekrar piyasaya sürülmesi uygun olan paralarla gerçekleştirilecek. Hem banka çalışanlarımız hem de vatandaşlarımız için bu konuda alacağımız önlemler, diğer tüm dünya ülkelerindeki bankalara nazaran biraz farklılık göstermiş olacak" ifadeleri kullanıldı.


Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre; Kiev'de 2, Jitomir'de 1 ve Çernovtsi'de 4 olmak üzere ülkede görülen toplam COVID-19 vakası 7'ye yükselmiş durumda. - KİEV

Ukrayna, Banka, Kiev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:25 Kaynak: İHA
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