Ukrayna'dan Türk vatandaşlarının otobüslerle tahliyesine başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'dan Türk vatandaşlarının otobüslerle tahliyesine başlandı

25.02.2022 22:26

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Kiev'den otobüslerle tahliyesine başlanan Türk vatandaşlarından Sakaryalı iş insanı Asım Kayan, 3 otobüs yola çıktıklarını ve şu anda Jitomir bölgesine ulaştıklarını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Kiev'den otobüslerle tahliyesine başlanan Türk vatandaşlarından Sakaryalı iş insanı Asım Kayan, 3 otobüs yola çıktıklarını ve şu anda Jitomir bölgesine ulaştıklarını söyledi.

Ukrayna'da işletmeleri bulunan Sakaryalı iş insanı Asım Kayan, Kiev'den AA muhabirine, Büyükelçiliğin olayların gelişmeye başladığı ilk andan itibaren öncelikle Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının sağlıklı bir şekilde muhafaza olabilmesi ve sonrasından da tahliye edilebilmesiyle ilgili teyakkuzda bulunduğunu vurguladı.

Büyükelçilik binasında da vatandaşların orada imkanlar neticesinde misafir edilebilmesine çalışıldığını aktaran Kayan, "Sayın Dışişleri Bakanımıza da teşekkür ediyoruz, buradaki Türk vatandaşlarımızın tahliye edilme zorunluluğunu en içten bir şekilde takip etti ve bir organizasyon gerçekleşmiş oldu. Sağlıklı çalışmalar ile sonunda konvoy şeklinde otobüsler ve hazır olan vatandaşlarımız tahliye sürecine girdi." ifadelerini kullandı.

Asım Kayan, Kiev'den 3 otobüs yola çıktıklarını ve Jitomir bölgesine şu anda ulaştıklarını bildirdi.

"Kiev'den orta bölgeye doğru, oradan da Romanya'ya doğru bir hatta ilerliyoruz." diyen Kayan, yolların Ukrayna askeri araçlarının kontrolünde olduğunu dile getirdi.

Havadan bombalamaların tehlike oluşturduğunu aktaran Kayan, "İnşallah daha ileri düzeyde bir bombalama olmaz. 3 otobüs insan şu anda bu güzergahtan Türkiye'ye ulaşabilme düşüncesinde. Bu riskin içinde bulunmama düşüncesinde çünkü çocuklar var, aileler var. Tam olarak şiddetin ne zaman ne derece olacağıyla ilgili tereddütler vardı. 25 Şubat itibarıyla 3 otobüslük bir organizasyonla Dışişleri Bakanlığı, elçilik ve başkonsolosluk yetkililerinin desteğiyle Türkiye'ye dönebilme imkanı oluşturuluyor. Buradan Romanya'ya geçiş, oradan Bulgaristan'a ve Kapıkule'den İstanbul'a geçiş şeklinde planlama var."

Ukrayna'dan Türk vatandaşlarının otobüslerle tahliyesine başlandı
Ukrayna'dan Türk vatandaşlarının otobüslerle tahliyesine başlandı
Ukrayna'dan Türk vatandaşlarının otobüslerle tahliyesine başlandı

YORUMLAR
500
Kiev'den tahliye edilen Türk vatandaşları Polonya sınır kapısına ulaştı Kiev'den tahliye edilen Türk vatandaşları Polonya sınır kapısına ulaştı Kiev'deki Türk Vatandaşları Tahliye Ediliyor Kiev'deki Türk Vatandaşları Tahliye Ediliyor

Ukrayna, Jitomir, Kiev, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan Türk vatandaşlarının otobüslerle tahliyesine başlandı - Son Dakika


Son Dakika
21:59 Ukrayna işgalinden sonra Rusya'dan Finlandiya ve İsveç'e uyarı: NATO'ya katılırlarsa sonuçları olur
21:47 Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin durumuyla ilgili açıklama yaptı: Tahliyelerine başladık
21:41 Rus tenisçi Rublev, maç sonunda "savaşa hayır" mesajı verdi!
21:28 Son Dakika: Avrupa Birliği, Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'u yaptırım listesine aldığını açıkladı
21:16 "Korkak değilim, gitmiyorum" açıklaması yapan Lucescu, Ukrayna'dan ayrıldı: Saatlerdir yoldayım
21:08 Zelenski, kaldığı sığınaktan katıldığı olağanüstü toplantıda AB liderlerine veda etti: Beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir
20:51 Zelenskiy, "Ülkeden kaçtı" iddialarına cevap verdi: Buradayız, Kiev'deyiz. Ukrayna'yı savunuyoruz
20:43 Kremlin Sözcüsü Peskov'un kızının sosyal medya paylaşımı Rusya'yı salladı!
20:36 Son Dakika: Erdoğan'ın da katılım sağladığı NATO Zirvesi'nden ilk açıklama! Bölgeye takviye güç gönderilecek
20:34 Kariyerinin neden toparlanamadığı ortaya çıktı! Eski Beşiktaşlı, yetişkin film yıldızıyla birliktelik yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 22:32:24. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan Türk vatandaşlarının otobüslerle tahliyesine başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement