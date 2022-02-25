Ukrayna'dan Türk vatandaşlarının otobüslerle tahliyesine başlandı - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Kiev'den otobüslerle tahliyesine başlanan Türk vatandaşlarından Sakaryalı iş insanı Asım Kayan, 3 otobüs yola çıktıklarını ve şu anda Jitomir bölgesine ulaştıklarını söyledi.

Ukrayna'da işletmeleri bulunan Sakaryalı iş insanı Asım Kayan, Kiev'den AA muhabirine, Büyükelçiliğin olayların gelişmeye başladığı ilk andan itibaren öncelikle Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının sağlıklı bir şekilde muhafaza olabilmesi ve sonrasından da tahliye edilebilmesiyle ilgili teyakkuzda bulunduğunu vurguladı.

Büyükelçilik binasında da vatandaşların orada imkanlar neticesinde misafir edilebilmesine çalışıldığını aktaran Kayan, "Sayın Dışişleri Bakanımıza da teşekkür ediyoruz, buradaki Türk vatandaşlarımızın tahliye edilme zorunluluğunu en içten bir şekilde takip etti ve bir organizasyon gerçekleşmiş oldu. Sağlıklı çalışmalar ile sonunda konvoy şeklinde otobüsler ve hazır olan vatandaşlarımız tahliye sürecine girdi." ifadelerini kullandı.

Asım Kayan, Kiev'den 3 otobüs yola çıktıklarını ve Jitomir bölgesine şu anda ulaştıklarını bildirdi.

"Kiev'den orta bölgeye doğru, oradan da Romanya'ya doğru bir hatta ilerliyoruz." diyen Kayan, yolların Ukrayna askeri araçlarının kontrolünde olduğunu dile getirdi.

Havadan bombalamaların tehlike oluşturduğunu aktaran Kayan, "İnşallah daha ileri düzeyde bir bombalama olmaz. 3 otobüs insan şu anda bu güzergahtan Türkiye'ye ulaşabilme düşüncesinde. Bu riskin içinde bulunmama düşüncesinde çünkü çocuklar var, aileler var. Tam olarak şiddetin ne zaman ne derece olacağıyla ilgili tereddütler vardı. 25 Şubat itibarıyla 3 otobüslük bir organizasyonla Dışişleri Bakanlığı, elçilik ve başkonsolosluk yetkililerinin desteğiyle Türkiye'ye dönebilme imkanı oluşturuluyor. Buradan Romanya'ya geçiş, oradan Bulgaristan'a ve Kapıkule'den İstanbul'a geçiş şeklinde planlama var."