Ukrayna'dan Türkiye'ye dönen vatandaşlar, Türkiye'ye adım atmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika
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Ukrayna'dan Türkiye'ye dönen vatandaşlar, Türkiye'ye adım atmanın mutluluğunu yaşıyor

01.03.2022 15:37

Ukrayna'dan Türkiye'ye dönen vatandaşlar, Türkiye'ye adım atmanın mutluluğunu yaşıyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından binlerce vatandaş Türkiye'ye dönmeye devam ediyor.

Ukrayna'dan Türkiye'ye dönen vatandaşlar, Türkiye'ye adım atmanın mutluluğunu yaşıyor

EDİRNE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından binlerce vatandaş Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Ukrayna'da yaşadıkları dramları anlatan vatandaşlar, Türkiye'ye adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Edirne'de bulunan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Bilal Orhan, Ukrayna'da ikamet ettikleri yerden ayrıldığında 1 saat sonra o yerin füzelerle bombalandığını söyledi. O bölgede bulunan vatandaşların günlerdir sığınaklarda yaşadığını anlatan Orhan, "Tamamen şans eseri 1 saat erken çıkarak bombalardan kurtulabildik" dedi.

"Türkiye'de olduğum için çok mutluyum"

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen İbrahim Kılıç da, Ukrayna ve Romanya sınır kapılarında yoğunluk yaşandığını ifade etti. Sınır kapılarında bekleyen vatandaşların çok zor durumda olduğunu anlatan Kılıç, "Bütün yollar kapalı insanlar dışarı çıkamıyorlar, marketler kapalı, kimse yiyecek bulamıyor. Bir diğer yandan Rus ordusu bombalıyor. Şu an Türkiye'de olduğum için çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

"Kadınlı erkekli dayanışma ve mücadele var"

Ukrayna'dan gelen bir başka vatandaş İmren Mecek de, araç kiralayıp Türkiye'ye döndüğünü, dönerken de savaş mağduru vatandaşları da aracına aldığını söyledi. Mecek, "İnsanlar orada kadınlı erkekli bir şekilde dayanışma ve mücadele içindeler. Sivil halk ve polisler birlikte hareket ederek her giriş noktasında güvenlik önlemleri aldı bu dayanışmayı gördük" dedi.

"Bombaların patladığına kendi gözlerimle şahit oldum"

Ukrayna'ya tatil için gittiğini belirten Yavuz Dönmez, "Geçtiğimiz Perşembe günü balkona çıktığımda bombaların patladığına kendi gözlerimle şahit oldum. Daha önce görmediğimiz yaşamadığımız bir şey. Gün içinde bomba sesleri artmaya devam etti ve uyuyamadım. İster istemez çok stres olup korkuyorsun, çünkü bilmediğimiz bir yer" açıklamasında bulundu.

Ukrayna'dan Türkiye'ye dönen vatandaşlar, Türkiye'ye adım atmanın mutluluğunu yaşıyor
Ukrayna'dan Türkiye'ye dönen vatandaşlar, Türkiye'ye adım atmanın mutluluğunu yaşıyor
Ukrayna'dan Türkiye'ye dönen vatandaşlar, Türkiye'ye adım atmanın mutluluğunu yaşıyor
Ukrayna'dan Türkiye'ye dönen vatandaşlar, Türkiye'ye adım atmanın mutluluğunu yaşıyor
Ukrayna'dan Türkiye'ye dönen vatandaşlar, Türkiye'ye adım atmanın mutluluğunu yaşıyor
Ukrayna'dan Türkiye'ye dönen vatandaşlar, Türkiye'ye adım atmanın mutluluğunu yaşıyor
Ukrayna'dan Türkiye'ye dönen vatandaşlar, Türkiye'ye adım atmanın mutluluğunu yaşıyor
Ukrayna'dan Türkiye'ye dönen vatandaşlar, Türkiye'ye adım atmanın mutluluğunu yaşıyor

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Türkiye, Ukrayna, Edirne, Rusya, Genel, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ukrayna'dan Türkiye'ye dönen vatandaşlar, Türkiye'ye adım atmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika


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