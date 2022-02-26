Ukrayna'dan Türkiye'ye gelişler gece saatlerinde de devam etti - Son Dakika
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Ukrayna'dan Türkiye'ye gelişler gece saatlerinde de devam etti

26.02.2022 23:05

Ukrayna'da yaşayıp Rusya'nın saldırısından kaçan Türkler araçlarıyla Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Ukrayna'da yaşayıp Rusya'nın saldırısından kaçan Türkler araçlarıyla Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Giriş yapan Türkler, Türk Konsolosluklarının kendilerine yardımlarıyla hızlı bir şekilde ülkeden çıktıklarını ve sınırlarda bu sayede sorun yaşamadıklarını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Ukrayna'dan kaçan vatandaşlar gece saatlerinde de Türkiye'ye gelmeye devam etti. Ukrayna'da çeşitli nedenlerle bulunan Türk vatandaşlar kendi araçlarıyla yurda Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. Vatandaşlar, dün sabahtan bu yana yolda olduklarını ve Türkiye Konsoloslukları sayesinde rahat bir şekilde sınırlarda sorun yaşamadıklarını belirtti.

"TÜRKİYE KONSOLOSLUKLARI ÇOK YARDIMCI OLDU, ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN"

Odessa bölgesinde yaşayan ve ailesiyle yurda dönen iş insanı Aytekin Akyıldız, "Biz çıkarken bölgede çatışma yoktu, şimdi olduğunu söylüyorlar. Tanıdıklarımız var orada. 10 yıldır orada yaşıyorum tekstil işiyle uğraşıyorum. Çok rahat geldik. Türkiye konsoloslukları Moldovya'dan buraya kadar çok yardımcı oldular. Hepsinden Allah razı olsun. Kızlarımıza gece saatlerinde geçici pasaport bile verdiler. Sürekli irtibat halindeyiz orayla eşim Ukraynalı olduğu için. Onlar da ara ara çatışma sesleri olduğunu söylüyorlar" dedi.

Ukrayna'da Diş Hekimliği öğrencisi olduğunu söyleyen Tolga Demir, "Orada bulunan arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla Rus birliklerin girdiği bombardıman başladığını ve sığınaklara sığındıkları söyleniyor. Dün sabah yola çıktık. Rahat geçebildik biz yoğunluk yaşanan bölgelerden gelmedik. Bulgar kapısında bizi yordular. Bulgaristan bize neden zorluk çıkardı bize anlamadık umarım bunu da çözüme kavuştururlar" diye konuştu.

(Murat Delice - Mert Yıldırım/İHA)

Ukrayna'dan Türkiye'ye gelişler gece saatlerinde de devam etti
Ukrayna'dan Türkiye'ye gelişler gece saatlerinde de devam etti
Ukrayna'dan Türkiye'ye gelişler gece saatlerinde de devam etti
Ukrayna'dan Türkiye'ye gelişler gece saatlerinde de devam etti

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'dan Türkiye'ye gelişler gece saatlerinde de devam etti - Son Dakika

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