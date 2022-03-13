Ukrayna'dan Türkiye'ye tahliyeler devam ediyor - Son Dakika
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Ukrayna'dan Türkiye'ye tahliyeler devam ediyor

13.03.2022 12:51
Ukrayna'dan Türkiye'ye tahliyeler devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda dönüşleri devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda dönüşleri devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının yanı sıra Azerbaycan ve Ukraynalılar da Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Ukrayna'dan tahliye edilen aileler, savaştan kaçarak Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşarken, yakınlarını ve iş yerlerini orada bırakmanın üzüntüsünü duyuyor.

Azerbaycanlı Kemal Kerimov, AA muhabirine, Kiev'den geldiğini, orada taksicilik yaptığını söyledi.

Artık Ukrayna'nın hiçbir bölgesinin güvenli olmadığını, savaşın giderek şiddetlendiğini anlatan Kerimov, "Kiev'de insanlar panik içerisinde, Ukrayna vatandaşları nereye nasıl gideceklerini bilmiyor. Orada askeri üs vuruldu, yaralı ve ölenler vardı. Kiev dışındaki bazı bölgeler tamamen dağılmış durumda." dedi.

Azerbaycan halkı olarak Ukrayna'nın her zaman yanında olduklarını vurgulayan Kerimov, savaşın en kısa sürede sona ermesini diledi.

Öte yandan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan vatandaşlara Türk Kızılayı çeşitli ikramlarda bulundu.

Pasaport kontrollerinin ardından bir süre yolcu salonunda dinlenen vatandaşlar, Türkiye'deki yakınlarının yanına gidebilmek için otobüsle yola çıktı.

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Türkiye, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan Türkiye'ye tahliyeler devam ediyor - Son Dakika


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