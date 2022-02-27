Ukrayna'dan Türkiye'ye ulaşanlar güzergahtaki yardımları için Türk Dışişlerine minnettar - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'dan Türkiye'ye ulaşanlar güzergahtaki yardımları için Türk Dışişlerine minnettar

27.02.2022 06:07

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Türk öğrenci ve aileler, Edirne'deki sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapmaya devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Türk öğrenci ve aileler, Edirne'deki sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapmaya devam ediyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'na arkadaşları ve ailesiyle gelen üniversite öğrencisi Tolga Demir, Ukrayna'da büyük bir savaşın olduğunu, birçok kişinin de savaştan kaçarak Türkiye'ye gelmeye çalıştığını belirtti.

Yolların Rusya'nın saldırıları nedeniyle artık tehlikeli olduğunu anlatan Demir, "Biraz risk alarak da olsa sağ salim vatanımıza geldik. Gerçekten çok zor bir durum. Orada yaşayan bekleyen arkadaşlarımız var. Sığınaklarda kaldıklarını ve bombardıman altında olduklarını söylüyorlar. İnşallah en kısa zamanda onların da tahliyesini bekliyoruz." dedi.

Demir, dışişleri personeline teşekkür etti.

Alptekin Ayyıldız da Ukrayna'da 10 yıldır tekstil işiyle uğraştığını, Rusya'nın saldırısının ardından eşi ve çocuğunu alarak anavatanına geldiğini söyledi.

Ukrayna'da vatandaşların ve ordunun Ruslar'a karşı direndiğini anlatan Ayyıldız, "Eşimin akrabaları orada kaldı. Eşim Ukrayna vatandaşı, ara ara çatışma sesleri devam ediyormuş. Sürekli haber alıyoruz onlardan." diye konuştu.

Ayyıldız, Dışişleri Bakanlığı ve Türk konsolosluklarının Ukrayna'dan tahliye olurken kendilerine çok yardımcı olduğunu belirterek, "Kendi imkanlarımla Türkiye'ye ulaştık, Türk konsoloslukları en başından tutun geçiş güzergahlarında çok yardımcı oldular, çok teşekkür ederiz."

Ukrayna'dan Türkiye'ye ulaşanlar güzergahtaki yardımları için Türk Dışişlerine minnettar
Ukrayna'dan Türkiye'ye ulaşanlar güzergahtaki yardımları için Türk Dışişlerine minnettar
Ukrayna'dan Türkiye'ye ulaşanlar güzergahtaki yardımları için Türk Dışişlerine minnettar

YORUMLAR
500
Türk vatandaşları Odessa'dan tahliye ediliyor Türk vatandaşları Odessa'dan tahliye ediliyor Odessa'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor Odessa'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor

Türkiye, Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan Türkiye'ye ulaşanlar güzergahtaki yardımları için Türk Dışişlerine minnettar - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Fatih Terim, canlı yayında sorulan soruyu bilemedi! Aldığı kupaların sayısı onlarca
00:56 Rusya'ya asker gönderen Çeçen lider Kadirov: Ukrayna halkına karşı savaşmak gibi bir niyetimiz yok
00:34 Manchester City'nin yıldız futbolcusu Zinchenko maç öncesinde gözyaşlarını tutamadı!
00:03 ABD Başkanı Biden: Ya 3. Dünya Savaşı ya da yaptırımlar
23:57 Stüdyoda Ukrayna-Rusya savaşı konuşuluyordu! Prof. Dr. İlter Turan'ın sözleri yayına damga vurdu
23:42 Eşi tarafından bıçaklanan kadının haklı isyanı!
23:33 Josef de Souza'nın yaptığı paylaşım sevenlerini üzdü! Deneyimli futbolcu dua istiyor
23:26 Putin, onu Nazi olmakla suçluyor ama gerçekler başka! Zelenski ailesi Yahudi soykırımın kurbanlarından, büyükbabası ailede sağ kalan tek kişi!
23:24 Rus savaş gemisi, kendi savaş uçaklarını imha etti!
23:19 Ukraynalı kadından Rus askerine: Cebinize ayçiçeği koyun öldüğünüzde topraklarımızda çiçekler büyüsün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 06:15:37. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan Türkiye'ye ulaşanlar güzergahtaki yardımları için Türk Dışişlerine minnettar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement