Ukrayna'dan uluslararası topluma Kırım konusunda Rusya'ya baskı çağrısı - Son Dakika
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Ukrayna'dan uluslararası topluma Kırım konusunda Rusya'ya baskı çağrısı

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko, uluslararası topluma Kırım'ın işgali konusunda Rusya'ya baskı yapılması çağrısında bulundu.

Ukrayna'dan uluslararası topluma Kırım konusunda Rusya'ya baskı çağrısı, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko, uluslararası topluma Kırım'ın işgali konusunda Rusya'ya baskı yapılması çağrısında bulundu.

Prystaiko, BM Genel Kurulu'nda Ukrayna'nın doğusundaki gelişmelerin görüşüldüğü oturuma katıldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vadym Prystaiko, "Uluslararası baskı olmadan Ukrayna, Rusya'nın saldırganlığını durduramaz. Uluslararası destek ve baskı olmazsa Kırım sorunu unutulacak." dedi.

Ukrayna'da 2014'te Rus yanlısı yönetime karşı Batı yanlısı yönetimin iktidara gelmesinin ardından Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etmiş ve Ukrayna'nın doğusundaki Rus nüfusun yoğun olduğu Donetsk ve Lugansk bölgesinde isyancılar yönetime karşı mücadele başlatmıştı.

Krizi çözmek amacıyla yapılan müzakereler sonucunda ateşkesin sağlanması, ağır ve hafif silahların ve esirlerin serbest bırakılmasını öngören Minsk Anlaşması yapılmış ancak ihlaller sonucu bir türlü ateşkes sağlanamamıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Kırım, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:16 Kaynak: AA
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