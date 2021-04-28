Ukrayna'dan yaz sezonunda 160 bin turist bekleniyor - Son Dakika

Ukrayna'dan yaz sezonunda 160 bin turist bekleniyor

28.04.2021 21:42
Ukrayna'dan yaz sezonunda 160 bin turist bekleniyor, System.String[]

Ukrayna'dan Dalaman'a gelen 378 Ukraynalı turist, Dalaman Havalimanında törenle karşılandı.

Ukrayna'dan Dalaman'a gelen 378 Ukraynalı turist, Dalaman Havalimanında törenle karşılandı.

YDA Dalaman Havalimanına Ukrayna dan ilk seferler sabah saat 06.00' da Kiev'den 189 yolcusu ile geldi yine devamın da saat 13.40'da Zaparoje den 189 yolcu geldi. Yolcular, havalimanı personeli tarafından törenle karşılandı.

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz T. Ayaz, Mayıs ayı sonuna kadar gerçekleşmesi beklenen planlı seferler ile de yaklaşık 20 bin Ukraynalı misafirin YDA Dalaman Havalimanını kullanarak bölgeye gelmesi beklendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Tam kapanma sürecinin sonuna kadar ise, yaklaşık 8.500 Ukraynalı misafirimizi bölgemizde ağırlayacağız. Devamında yaz sezonun 160 bin yolcu gelecek. Ukrayna'dan gelen misafirler. Kiev, Lviv (liviv), Kkarkiv (harkiv), Odessa ve Zaporozhye (zaparoje) Havalimanlarından direkt Dalaman Havalimanımıza gerçekleşecek Charter ve tarifeli seferler ile geleceklerdir"

Dalaman'a gelen Ukraynalı turistler ise Türkiye'yi çok özlediklerini ve bölgenin denizi ve sahillerine hayran olduklarını ifade ettiler.

-İHA-

Ukrayna'dan yaz sezonunda 160 bin turist bekleniyor
Ukrayna'dan yaz sezonunda 160 bin turist bekleniyor
Ukrayna'dan yaz sezonunda 160 bin turist bekleniyor
Ukrayna'dan yaz sezonunda 160 bin turist bekleniyor
Ukrayna'dan yaz sezonunda 160 bin turist bekleniyor
Ukrayna'dan yaz sezonunda 160 bin turist bekleniyor
Ukrayna'dan yaz sezonunda 160 bin turist bekleniyor

Ukrayna, Dalaman, turist, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan yaz sezonunda 160 bin turist bekleniyor - Son Dakika


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