Son Dakika Haberleri: "Ukrayna'dan yıllık 2 milyon turist gelmesini istiyoruz"
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"Ukrayna'dan yıllık 2 milyon turist gelmesini istiyoruz"

42 dakika önce

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Kurnaz, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticari işbirliği potansiyelinin 8 milyar dolarlara ulaşmasını ve Türkiye'ye Ukrayna'dan yıllık 2 milyon turist gelmesini arzu ettiklerini söyledi.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Kurnaz, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticari işbirliği potansiyelinin 8 milyar dolarlara ulaşmasını ve Türkiye'ye Ukrayna'dan yıllık 2 milyon turist gelmesini arzu ettiklerini söyledi.

Kurnaz, Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen "Türkiye-Ukrayna Ekonomik İlişkileri ve İşbirliği İmkanları" konulu toplantıda, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin Ukrayna'nın bağımsızlığının hemen ardından başladığını ve 2011 yılında kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla stratejik ortaklık düzeyine yükseldiğini belirtti.

İki ülke iş insanlarına rahat bir nefes aldıracak Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesini beklediklerini dile getiren Kurnaz, "Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticari işbirliği potansiyelinin 8 milyar dolarlara ulaşmasını ve Türkiye'ye Ukrayna'dan yıllık 2 milyon turist gelmesini özellikle arzu ediyoruz." diye konuştu.

Kurnaz, çok kısa zamanda iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın da yürürlüğe girmesiyle, 4 milyar dolar civarında seyreden ikili dış ticaret hacminin kısa vadede 6 milyar dolara, orta vadede 8 milyar dolara, uzun vadede ise 10 milyar dolara çıkmasını beklediklerini söyledi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Türkiye ile Ukrayna'nın stratejik ortaklıklarının her zaman iyi gittiğini ve böyle devam etmesinin en büyük temennileri olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok canlı sürdüğünü kaydeden Sybiha, "Bunun en büyük göstergesi Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hacminin yer yıl yüzde 20 dolaylarında artmasıdır." dedi.

Ukrayna, Avrasya, Türkiye, turist, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:18 Kaynak: AA
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