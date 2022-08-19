Suriye ile siyasi diyalog olacak mı? Erdoğan'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt

Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan, 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' kapsamında Bandırma Limanı'ndan ayrılan, Barbados bandıralı 'Fulmar S' isimli gemi, geçen günlerde Odessa yakınlarındaki Çornomorsk Limanı'na ulaştı. Burada yapılan mısır yüklemesinin ardından 'Fulmar S', 13 Ağustos'ta Türkiye'ye doğru denize açıldı. 11 bin 730 ton mısır yüklü olan, 139 metre uzunluğundaki 'Fulmar S', İzmir'in Alsancak Limanı'nda demirlendi. Geminin 3 gün limanda kalacağı, Ukrayna'dan getirilen mısırların da Alsancak Limanı'nda boşaltılacağı belirtildi.

Başkan Büyükerşen: 'Ukrayna-Rusya Krizi Bize Tarımın Ne Kadar Yaşamsal Derecede Önemli Olduğunu Bir Kez Daha Göstermiştir'

Kaynak: DHA

Alsancak Limanı, Ukrayna, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna'dan 11 bin 730 ton mısır taşıyan gemi, Alsancak Limanı'nda - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.