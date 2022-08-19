Ukrayna'dan 11 bin 730 ton mısır taşıyan gemi, Alsancak Limanı'nda - Son Dakika
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Ukrayna'dan 11 bin 730 ton mısır taşıyan gemi, Alsancak Limanı'nda

19.08.2022 14:14

UKRAYNA'dan yola çıkan, 11 bin 730 ton mısır yüklü, Barbados bandıralı gemi 'Fulmar S', İzmir'in Alsancak Limanı'nda demirlendi.

UKRAYNA'dan yola çıkan, 11 bin 730 ton mısır yüklü, Barbados bandıralı gemi 'Fulmar S', İzmir'in Alsancak Limanı'nda demirlendi.

Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan, 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' kapsamında Bandırma Limanı'ndan ayrılan, Barbados bandıralı 'Fulmar S' isimli gemi, geçen günlerde Odessa yakınlarındaki Çornomorsk Limanı'na ulaştı. Burada yapılan mısır yüklemesinin ardından 'Fulmar S', 13 Ağustos'ta Türkiye'ye doğru denize açıldı. 11 bin 730 ton mısır yüklü olan, 139 metre uzunluğundaki 'Fulmar S', İzmir'in Alsancak Limanı'nda demirlendi. Geminin 3 gün limanda kalacağı, Ukrayna'dan getirilen mısırların da Alsancak Limanı'nda boşaltılacağı belirtildi.


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Kaynak: DHA

Alsancak Limanı, Ukrayna, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan 11 bin 730 ton mısır taşıyan gemi, Alsancak Limanı'nda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan 11 bin 730 ton mısır taşıyan gemi, Alsancak Limanı'nda - Son Dakika
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