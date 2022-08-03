1 kılavuz ve 2 sahil güvenlik botunun eşlik ettiği geminin Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı , Ege Denizi ve Akdeniz rotasından Lübnan'a varması planlanıyor.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcilerince Rumelihisarı açıklarında denetlenen Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, Ukrayna, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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