'ROJEN' VE 'POLARNET' FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİ - Son Dakika
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'ROJEN' VE 'POLARNET' FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİ

07.08.2022 18:10
'ROJEN' VE 'POLARNET' FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİ

UKRAYNA'dan yola çıkan tahıl yüklü gemiler Rojen ve Polarnet İstanbul'da denetim için duraksamasının ardından harekete geçti.

UKRAYNA'dan yola çıkan tahıl yüklü gemiler Rojen ve Polarnet İstanbul'da denetim için duraksamasının ardından harekete geçti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüntülenen gemilerden Rojen İngiltere'ye hareket ederken, Polarnet ise Kocaeli Derince'ye doğru yol aldı.

Ukrayna'dan hareket eden 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı ROJEN adlı gemi ile 12 bin ton mısır getiren Derince'ye gidecek olan Türk bayraklı Polarnet isimli gemi denetimlerin tamamlanmasının ardından hareket etti. Gemiler, dün akşam saatlerinde İstanbul'da Karadeniz açıklarına ulaşmış ve kendisine tahsis edilen alana demirlenmişti. Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulan Rojen, adlı gemi saat 14.52'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerek İngiltere'ye doğru yol aldı. Polarnet isimli gemi ise saat 17.20'de Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerek Derinceye'ye gitti.

- İstanbul

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Ukrayna'ya gidecek olan 'Osprey S' adlı boş gemide denetimler tamamlandı Ukrayna'ya gidecek olan 'Osprey S' adlı boş gemide denetimler tamamlandı İSTANBUL-TAHIL YÜKLÜ TÜRK BANDIRALI 'POLARNET' DENETİMİ BEKLİYOR İSTANBUL-TAHIL YÜKLÜ TÜRK BANDIRALI 'POLARNET' DENETİMİ BEKLİYOR
Kaynak: DHA

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'ROJEN' VE 'POLARNET' FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'ROJEN' VE 'POLARNET' FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİ - Son Dakika
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