Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

07.08.2022 15:39
Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıktıktan sonra denetimleri tamamlanan 13 bin ton mısır yüklü "Rojen" adlı gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Ukrayna'dan yola çıktıktan sonra denetimleri tamamlanan 13 bin ton mısır yüklü "Rojen" adlı gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcilerince Rumelihisarı açıklarında denetlenen Malta bayraklı, 13 bin ton mısır taşıyan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Kentin birçok noktasından görüntülenen gemi, 15.30 sıralarında boğazdan geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı.

Geminin İngiltere'ye varması planlanıyor.

YORUMLAR
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Binlerce ton tahıl! Ukrayna'dan gelen 3 gemi daha bugün İstanbul Boğazı'ndan geçecek Binlerce ton tahıl! Ukrayna'dan gelen 3 gemi daha bugün İstanbul Boğazı'ndan geçecek Ukrayna'dan hareket eden 'Polarnet' gemisinin İstanbul açıklarındaki denetimi başladı Ukrayna'dan hareket eden 'Polarnet' gemisinin İstanbul açıklarındaki denetimi başladı
Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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