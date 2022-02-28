Ukrayna Deniz Kuvvetleri: "Yılan Adası'nı savunan askerlerimiz esir alındılar" - Son Dakika
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Ukrayna Deniz Kuvvetleri: "Yılan Adası'nı savunan askerlerimiz esir alındılar"

28.02.2022 18:43
Ukrayna Deniz Kuvvetleri: "Yılan Adası'nı savunan askerlerimiz esir alındılar"

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Yılan Adası'nı savunan askerlerin Rusya tarafından esir alındığını açıkladı.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Yılan Adası'nı savunan askerlerin Rusya tarafından esir alındığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 5. gününde devam ederken, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nden yeni bir açıklama geldi. Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından Zmiinyi olarak da bilinen Yılan Adası'nda Rus birliklerinin Ukrayna askerlerine saldırısı sonucu 82 Ukrayna askerinin esir alındığı bildirildi. Açıklamada, "Kardeşlerimizin sağ olduğunu öğrenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Adaya yapılan saldırıyı iki kere püskürttüler ancak cephane yetersizliğinden dolayı savunmaya devam edemediler" denildi. Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Rus birliklerinin saldırısında adanın alt yapısının tamamen yok edildiğini de bildirdi.

Ukrayna Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada ise, "82 Ukrayna askerinin de sağ olduklarına dair bilgi aldık" denildi.

Yılan Adası'ndaki askerlerin öldüğü açıklanmıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, söz konusu adadaki Rus bombardımanında 13 Ukrayna askerinin hepsinin öldürüldüğünü açıklayarak, "Bütün sınır muhafızları kahramanca öldü ama pes etmedi. Onları kahramanlık nişanıyla onurlandıracağız" demişti.

Sosyal medyada paylaşılan bir telsiz konuşması ise dünya gündemine oturmuştu. Söz konusu konuşmada Rus subayı adadaki Ukraynalı askerlere, "Bu bir askeri savaş gemisi. Boşuna kan dökülmemesi için silahlarınızı bırakıp teslim olmanızı öneririm. Aksi takdirde bombalanacaksınız" demiş, Ukraynalı bir asker ise kendilerine seslenen Rus subaya "Rus savaş gemisi, defol git" yanıtını vermişti.

(Bekir Keskin/İHA)

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Yılan Adası, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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