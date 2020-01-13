Ukrayna Devlet Acil Servisi, düşürülen uçağın enkazını inceleyen ekiplerin görüntüsünü... - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ukrayna Devlet Acil Servisi, düşürülen uçağın enkazını inceleyen ekiplerin görüntüsünü... - Son Dakika Dünya

Ukrayna Devlet Acil Servisi, düşürülen uçağın enkazını inceleyen ekiplerin görüntüsünü...

6 saat önce

Ukrayna Devlet Acil Servisi (DSNS), İran tarafından 'yanlışlıkla' düşürüldüğü belirtilen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının enkazını inceleyen ekiplerinin görüntülerini yayınladı.

Ukrayna Devlet Acil Servisi, düşürülen uçağın enkazını inceleyen ekiplerin görüntüsünü..., System.String[]
Ukrayna Devlet Acil Servisi (DSNS), İran tarafından 'yanlışlıkla' düşürüldüğü belirtilen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının enkazını inceleyen ekiplerinin görüntülerini yayınladı.

Ukrayna Devlet Acil Servisi (DSNS) İran'ın başkenti Tahran'a gönderilen kurtarma ekibinin çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, olay yerinde ekiplerin uçağın enkazını incelediğini belirterek, ekiplerin çalışmalarını gösteren bir video yayınladı.

UÇAKTAKİ 176 KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, İran'ın başkenti Tahran'ın güneybatısındaki Parand kasabasında düşmüştü. İran daha sonra uçağın 'insan hatası' nedeniyle 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü açıklamıştı. Kazada, 26'sı çocuk olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, uçak kazasında hayatını kaybedenler arasında 2 yolcu, 9 mürettebat olmak üzere 11 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu duyurmuştu. Uçakta 73 Kanada, 71 İran, 8 İsveç, 6 Afganistan, 4 Almanya, 3 İngiltere ve 11 Ukrayna vatandaşının olduğu belirtilmişti.


- Servisi
Ukrayna, Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'dan "İngiltere Büyükelçiliğini kapatılabileceği" sinyali
İran'dan gerginliği tırmandıracak sözler: Terörist Trump'ın yakasını bırakmayacağız İranlı muhalif liderin oğlu, gösteriler nedeniyle gözaltına alındı Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'ye askeri olarak cevap vereceğiz

Son Dakika Haberleri
03:43 Eşiyle boşanma aşamasında olan koca intihar etti - Son Dakika Haber
02:55 Kraliçe'den Harry ve Meghan'a onay geldi - Son Dakika Haber
01:58 Döşemeci dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika Haber
01:57 Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika Haber
01:25 Reuters: MİT Başkanı Hakan Fidan ve Suriye istihbaratının başı Ali Memlük Moskova'da görüştü - Son Dakika Haber
00:56 Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'ye askeri olarak cevap vereceğiz - Son Dakika Haber
00:47 16 yaşındaki öğrencisine çıplak fotoğraflar gönderen öğretmenin defalarca cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 04:17:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna Devlet Acil Servisi, düşürülen uçağın enkazını inceleyen ekiplerin görüntüsünü... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]