Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko Fener Rum Patrihkanesi'nde

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Ukrayna Polisi, Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin Cinayet Şüphelisinin Peşine Düştü

Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek