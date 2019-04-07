Son Dakika Haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: "14 Nisan'da Stadyumda Olacağım"

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: "14 Nisan'da Stadyumda Olacağım"

4 dakika önce

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, başkanlık seçimlerindeki rakibi Vladimir Zelenskiy ile futbol stadyumunda halka açık yapılacak tartışmanın 14 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko:
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, başkanlık seçimlerindeki rakibi Vladimir Zelenskiy ile futbol stadyumunda halka açık yapılacak tartışmanın 14 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, en güçlü rakibi komedyen Vladimir Zelenskiy ile buluşma tarihini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko katıldığı televizyon programında, "Zelenskiy, stadyumda bir siyasi oturum düzenlemeye davet etti. Buradan kendisine sesleniyorum, 14 Nisan'da davet ettiği yerde olacağım. Saat 19.00-20.00 civarının uygun olacağını düşünüyorum. Gelmek isteyenleri ve televizyon kanallarını davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vladimir Zelenskiy, 31 Mart'taki devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yu tüm ülke ve dünyanın huzurunda, Kiev'deki en büyük futbol stadyumu NSK Olimpiskiy'de siyasi bir oturum düzenlemeye davet etmişti. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:51 Kaynak: İHA

Futbol, Ukrayna, Petro Poroşenko, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'dan Hesap Makineli Açıklama: Aramızdaki Fark 16 Bin 380 Ömer Çelik'ten Çok Sert Netanyahu Açıklaması: Dur Deme Vakti Gelmiştir Erkan Tan'dan Canlı Yayında Ekrem İmamoğlu'ya Skandal Sözler: Sen Daha Başkan Olmadın Oğlum! Erdoğan, Sinyali Vermişti! Belediyelere Başkanlık Sistemi Ayarı Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 22:55:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: "14 Nisan'da Stadyumda Olacağım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]