Son Dakika Haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Bbc'ye Açtığı Davayı Kazandı

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Bbc'ye Açtığı Davayı Kazandı

1 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği resmi görüşme için para ödediğini iddia eden Londra merkezli televizyon kanalı BBC'ye açtığı davayı kazandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Bbc'ye Açtığı Davayı Kazandı, System.String[]
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği resmi görüşme için para ödediğini iddia eden Londra merkezli televizyon kanalı BBC'ye açtığı davayı kazandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ABD Başkanı Donald Trump ile geçen sene Haziran ayında yaptığı resmi ikili görüşme için, Trump'ın avukatı Michael Cohen'e 400 bin-600 bin dolar arasında ödeme yaptığını iddia eden İngiliz televizyon kanalı BBC'ye dava açmıştı. Açılan dava sonucu İngiliz hakim Justice Nicklen, BBC'nin iddialarının asılsız ve tek taraflı olduğuna karar verdi. Nicklen'ın BBC'nin itiraz dilekçesini de kabul etmediği bildirildi. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:39 Kaynak: İHA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Petro Poroşenko, Politika
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