Son Dakika Haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nde Düzenlenen Törene Katıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nde Düzenlenen Törene Katıldı

24 dakika önce

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen törene katıldıİSTANBUL - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi bugün imzalayacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen törene katıldı

İSTANBUL - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi bugün imzalayacak. Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen törene Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da ailesi ile birlikte katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:55 Kaynak: İHA

Bartholomeos, Ukrayna, Petro Poroşenko, Genel
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