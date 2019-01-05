Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nde Düzenlenen Törene Katıldı
24 dakika önce
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen törene katıldıİSTANBUL - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi bugün imzalayacak.
Ukrayna
Devlet Başkanı Poroşenko
, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen törene katıldı
İSTANBUL - Fener Rum Patriği Bartholomeos
, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi bugün imzalayacak. Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen törene Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko
da ailesi ile birlikte katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:55 Kaynak: İHA
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